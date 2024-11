Star Comics e Panini annunciano la collabovariant di My Hero Academia e Black Clover

Star Comics e Panini sono tra le case editrici più famose e rappresentative in Italia. Entrambe pubblicano da anni tantissime serie manga classiche di successo come Dragon Ball, One Piece, Naruto fino a quelle più recenti, ossia Jujutsu Kaisen, Demon Slayer e My Hero Academia. E Star Comics ha riportato sulla propria pagina facebook ufficiale un aggiornamento imperdibile per tutti i fan di My Hero Academia e Black Clover.

Le case editrice Star Comics e Panini, infatti, hanno recentemente annunciato una collaborazione senza precedenti che ha portato alla nascita della COLLABOVARIANT. E questa volta si tratta dei famosi manga My Hero Academia e Black Clover, rispettivamente scritti e disegnati da Kohei Horikoshi e Yuki Tabata. Entrambi i mangaka si sono omaggiati a vicenda realizzando due Variant Cover imperdibili per tutti i fan.

Le Variant Cover del volume 40 di My Hero Academia e del 36 di Black Clover saranno disponibili dal 20 novembre solo in fumetteria e a Milan Games Week & Cartoomics. Inoltre il volume 40 di My Hero Academia sarà disponibile anche in edizione Regular.

La collabovariant di My Hero Academia è possibile aggiungerla alla propria wishlist in attesa delle aperture delle vendite direttamente dal sito di Star Comics. Cliccando qui è possibile accedere al sito e il volume è disponibile al prezzo di 7€.

I due manga di successo sono tra i più apprezzati dai lettori in tutto il mondo. E negli ultimi anni ci sono state diverse novità importanti. Riguardo il manga di Horikoshi, le avventure di Midoriya si sono concluse quest’anno dopo ben 10 anni di serializzazione sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Mentre Black Clover è passato l’anno scorso da Weekly Shonen Jump a Jump Giga. La ragione di questo passaggio è legata ai ritmi di lavoro che stavano diventando insostenibili per Tabata. Al momento il mangaka sta lavorando alla fase finale delle avventure di Asta e tutti i fan sono consapevoli che molto presto calerà il sipario.