One Piece: svelate tutte le taglie della Cross Guild sulla Marina

Dopo la fine dell’arco di Wano di One Piece, il manga ha dato il via alla saga finale e al primo arco narrativo ad esso legato. Parliamo dell’arco di Egghead che ha rivelato tantissime novità a tutti i fan appassionati della serie. Non solo nuovi personaggi ma anche nuove alleanze bizzarre, tra cui una che ha portato alla nascita di un’organizzazione da tenere in considerazione, la Cross Guild.

È un’organizzazione creata da Crocodile e Drakul Mihawk dopo lo scioglimento della Flotta dei sette e pubblicamente ritenuta comandata da Buggy, divenuto imperatore proprio a causa di tale fraintendimento.

Il Jolly Roger è costituito da un teschio con il naso da clown, il trucco sugli occhi e un bicorno molto simile a quello indossato da Buggy, mentre due lunghe sciabole si incrociano dietro di esso.

La particolarità di questa organizzazione è metterr delle taglie sulle teste dei marine, caratterizzate da un numero di stelle o corone. Ogni stella corrisponde a un forziere di tesori da 100.000.000 Berry, mentre ogni corona a 1.000.000.000 Berry. Agli ammiragli e a Garp sono state attribuite tre corone ciascuno, mentre a Kobi cinque stelle per via della sua fama, nonostante normalmente ad un capitano ne venga assegnata solo una. Ciò rende anche i marine bersagli dei cacciatori di taglie, oltre che dei civili. La Cross Guild può contare su tre ex membri della Flotta dei sette e numerosi ricercati ed è abbastanza temibile al punto che il Governo Mondiale ha deciso di nominare Buggy come uno dei quattro imperatori.

Con la pubblicazione del nuovo volume di One Piece, ossia il 110, come di consueto Eiichiro Oda si è divertito a rivelare dettagli e aneddoti rispondendo a tutte le domande dei fan sulla rubrica SBS. E nel nuovo volume il mangaka ha fornito tutti i dettagli sulle teglie che la Gross Guild ha messo sulle teste dei Marine. Di seguito ne riportiamo l’elenco:

Sakazuki: 5 corone – 5,000,000,000 Berry

Garp: 3 corone – 3,000,000,000 Berry

Kizaru: 3 corone – 3,000,000,000 Berry

Fujitora: 3 corone – 3,000,000,000 Berry

Ryokugyu: 3 corone – 3,000,000,000 Berry

Sspaden: 1 corona – 1,000,000,000 Berry

Koby: 5 stelle – 500,000,000 Berry

Prince Grus: 5 stelle – 500,000,000 Berry

Kujaku: 5 stelle – 500,000,000 Berry

Sentomaru: 5 stelle – 500,000,000 Berry

Viceammiraglio: 5 stelle – 500,000,000ß

Akasata Nain: 3 stelle – 300,000,000 Berry

Hibari: 2 stelle – 200,000,000 Berry

Najime Sound: 2 stelle – 200,000,000 Berry

Contrammiraglio: 2 stelle – 200,000,000 Berry

Helmeppo: 1 stella – 100,000,000 Berry

Commodoro: 1 stella – 100,000,000 Berry

Field Officers: 1,000,000 Berry

Junior Officers: 100,000 Berry