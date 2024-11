Rocky Joe: Tetsuya Chiba entra nella storia dei manga con un premio prestigioso

A 85 anni, Tetsuya Chiba, il mangaka del famoso Rocky Joe (Ashita no Joe), ha ricevuto il prestigioso Ordine della Cultura in Giappone dal governo giapponese. La descrizione del premio è monumentale dato che sottolinea che questo riconoscimento va solo a coloro che hanno dato un contributo eccezionale allo sviluppo della cultura giapponese. In un recente post sul suo blog online, Chiba ha espresso quanto sia iconico questo traguardo non per sé stesso, ma per i manga. Questo premio ne sottolinea l’apprezzamento della cultura della nazione. Ha continuato dicendo che sente una grande responsabilità nei confronti della sua comunità e della sua nazione per aver ricevuto un titolo così prestigioso. Il suo auspicio è che questo possa attirare più attenzioni sull’industria dei manga in futuro.

Chiba era già stato molto vicino al premio nel 2022. In quell’anno, Chiba è stato nominato alla Japan Art Academy come uno dei suoi primi mangaka. Tetsuya Chiba ha avuto una carriera da mangaka impressionante, iniziata nel 1956. Ovviamente è più noto per la serie Ashita no Joe che ha iniziato nel 1968 fino al 1973. Ad oggi Rocky Joe rappresenta un punto fermo nella cultura pop giapponese.

Ashita no Joe è una classica serie shonen che segue il suo protagonista, Joe Yabuki, nel suo viaggio da giovane problematico a pugile all-star. La serie è principalmente radicata nella realtà e, oltre a rappresentare emozionanti incontri di boxe, si collega ai lettori a un livello così umano che è difficile da replicare anche nei manga shonen moderni. La mancanza di buone maniere e disciplina di Joe nel suo mestiere vengono messe alla prova dai suoi mentori e avversari, costringendolo a diventare una persona e un pugile migliore. La serie ha toccato una corda sensibile nella classe operaia e nei giovani in Giappone, e questo ha portato il manga ad ottenere un successo di massa in tutto il paese.

L’influenza culturale del manga ha portato a diversi progetti anime. La serie anime televisiva originale è stata prodotta da Mushi Production nel 1970. Successivamente la serie ha ricevuto un lungometraggio uscito nel 1980, una serie sequel intitolata Tomorrow’s Joe 2 nel 1980 e un film sequel con lo stesso titolo del 1981.

