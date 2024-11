Vinland Saga: il mangaka spiega il ruolo delle donne nel manga

Vinland Saga è tra le serie manga più iconiche e amate del suo genere, in quanto riesce a rielaborare eventi della vita reale del passato. E Vinland Saga si concentra sui vichinghi e i conflitti per il futuro del mondo, esplorando anche i sentimenti dei suoi personaggi. In questo modo il franchise è diventato un colosso emotivo. Con la serie che si prepara a dire addio a Thorfinn e a coloro che sono stati abbastanza fortunati da sopravvivere alla serie finora, il mangaka Makoto Yukimura ha colto l’occasione per immergersi nelle sue storie. In una nuova intervista ha analizzato il ruolo delle donne per la serie finora e come Vinland Saga sia cambiata nel corso degli anni.

La prima stagione di Vinland Saga si è basata molto sulla vendetta e su una serie battaglie sanguinose che hanno forgiato il personaggio principale Thorfinn. Nel tentativo di vendicarsi per la morte di suo padre, Thorfinn si unisce alla banda di vichinghi guidata dall’assassino di suo padre, Askeladd. Quando Askeladd alla fine muore, Thorfinn si chiede cosa fare nella sua vita una volta negatagli la sua vendetta. E da questo punto in poi la serie cambia registro.

Invece di continuare a concentrarsi esclusivamente su combattimenti duri, gran parte della seconda stagione di Vinland Saga riflette su Thorfinn che tenta di trovare una strada libera dalla violenza in un mondo in cui la violenza è celebrata.

Uno dei personaggi femminili più importanti di Vinland Saga era Arnheid, una schiava introdotta nella seconda stagione dell’anime che aveva perso il figlio in guerra e aveva visto anche il marito ridotto in schiavitù. In una nuova intervista, Yukimura ha parlato del suo personaggio e di come la sua presenza fosse essenziale per il racconto generale. “Il motivo per cui ho scelto questo personaggio, Arnheid, è di voler specificare la direzione che Thorfinn ed Einar stanno prendendo nel loro viaggio per creare un mondo migliore. Ma di cosa parla questo nuovo mondo? E per chi è? Volevo essere il più specifico possibile su questo e riflettere quel tipo di desiderio di pace, un posto senza guerre, un posto dove qualcuno sfortunato, come Arnheid, avrebbe vissuto in sicurezza, questo è il tipo di mondo che volevo che i nostri personaggi principali costruissero nella storia futura“.

Yukimura ha continuato, affermando che spesso avrebbe avuto difficoltà a rappresentare Arnheid ma sapeva che lei aveva bisogno di avere un ruolo importante nel franchise. “Chi ha letto la storia e ha pensato che la rappresentazione psicologica di Arnheid fosse realistica in qualche modo, allora sento che il mio obiettivo è stato raggiunto. Ho avuto davvero difficoltà a entrare nella psiche di Arnheid, perché non sono una donna, non sono mai andato in guerra e non sono uno schiavo. Quindi ho davvero usato ogni centimetro della mia immaginazione per cercare di immaginare la vita di una persona in questa situazione. Quando c’è una guerra, ovviamente, tutti soffrono, ma allo stesso tempo, penso che le persone che soffrono di più siano spesso donne e bambini. Ho davvero sentito che dovevo scriverla. La mia missione era quella di ritrarre questo personaggio per far sì che la vita di Thorfinn, più avanti nella storia, fosse contro la guerra e desiderasse ardentemente la liberazione. Lei era un personaggio essenziale per la sua motivazione“.

Fonte – Comicbook