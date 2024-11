Dragon Ball Daima: l’anime rivela dei segreti sulle abilità dei Demoni

Dragon Ball Daima è tornato con un nuovo episodio che prosegue il viaggio di esplorazione di Goku nel Reame dei Demoni. Mentre il protagonista insieme a Kaioshin e Glorio attraversano il Reame per annullare ciò che ha fatto Gomah, il trio ora è diventato un quartetto. L’essere precedentemente misterioso noto come il Saiyan Mascherato si è rivelato essere la “giovane” ragazza, nota come Panzy. E con il suo arrivo, la situazione è cambiata. Panzy infatti rivela tante cose sulla razza dei demoni e non stiamo parlando solo delle loro orecchie a punta. Il quinto episodio di Dragon Ball prosegue la ricerca di Goku, abbattendo ulteriormente le barriere che nascondevano molti dei segreti del Reame dei Demoni

Panzy arriva in modo inaspettato, e si tratta di un “buon” Majin. Aiutando prima un villaggio terrorizzato dall’esercito di Gomah, Panzy è più che felice di unirsi a Goku per sconfiggere il successore di Darbula. Panzy quindi rivela che ogni Majin ha un incantesimo unico che può usare. L’ex Majin mascherato rivela che il suo incantesimo è qualcosa di simile alla telecinesi, che le consente di spostare oggetti con la mente quando si impegna.

Quindi quando guardiamo gli altri demoni apparsi nella serie, possiamo iniziare a vedere uno schema. Darbula, ad esempio, aveva un livello di potenza incredibile che lo metteva allo stesso livello di Gohan Super Saiyan 2, ma questa non era l’abilità che lo distingueva. L’ex re del Reame dei Demoni aveva la capacità di trasformare i bersagli in pietra se riusciva a colpirli con il suo sputo, come aveva fatto con Piccolo e Krillin.

Quando si tratta di Majin Bu, non solo poteva rigenerare quasi ogni ferita, ma poteva anche trasformare i bersagli in cioccolato e altri dolciumi, il che ironicamente ha decretato la fine di Darbula. Nonostante Majin Bu avesse un livello di potenza gigantesco, persino questo non era al sicuro dall’essere trasformato in un bambino.

Panzy rivela di essere la figlia di Re Kadan, il sovrano del terzo mondo all’interno del Reame dei Demoni. Kadan stesso vuole rovesciare Gomah per una ragione altruistica, per portare la pace nel loro mondo. Sebbene possa essere difficile fidarsi completamente del padre di Panzy, Kadan sta dando una mano a Goku, Kaioshin e Glorio in alcuni grandi modi.

Fonte – Comicbook