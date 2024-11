Dragon Ball Daima: quanto sono forti i Tamagami?

Dragon Ball Daima ha già anticipato ai fan alcuni dei combattenti che si vedranno nel Reame dei Demoni. Uno di questi sarà vedere Goku affrontare i Tamagami, già descritti come insuperabili in quanto il loro scopo è proteggere le Sfere del Drago. Daima ha dato il via a una nuova avventura per Goku e lui e Kahioshin il Supremo stanno esplorando il Reame dei Demoni per salvare Dende dal Re dei Demoni Gomah. Ma durante la loro avventura, tenteranno anche di ottenere le Sfere del Drago del Reame dei Demoni protette da potenti golem che sembrano essere i guerrieri più forti del reame in generale.

Daima ha rivelato delle nuove Sfere del Drago che fanno parte del Reame dei Demoni. Come spiegato da Glorio, non è che gli abitanti del Regno non cerchino davvero le Sfere del Drago come accade sulla Terra, in quanto sanno già tutti dove si trovano. Ma nessuno ha mai visto esaudito il proprio desiderio, poiché le tre Sfere sono protette dai Tamagami, che si dice siano persino più forti dei Re Supremi dei Demoni.

Dragon Ball Daima ha rivelato che i Tamagami sono un trio di guerrieri che proteggono le Sfere del Drago del Reame dei Demoni. Sia questi guerrieri che le Sfere del Drago sono stati creati dal Namecciano Neva. E sono così forti che nessuno ha mai visto esaudito il proprio desiderio. Gomah ha persino detto che sono troppo forti persino per il Re Supremo dei Demoni, ed è per questo che è finito sulla Terra in primo luogo per usare questo tipo di Sfere del Drago.

Tuttavia non ci sono ancora abbastanza informazioni per descrivere cosa siano davvero i Tamagami. L’implicazione è che siano una specie di creazione che si muove autonomamente per difendere la rispettiva Sfera del Drago.

Probabilmente il Golu adulto non avrebbe problemi a superare la loro difesa, ma, come dimostrato dai primi episodi, Goku è stato trasformato in un bambino. E non solo Goku sta cercando di adattarsi all’uso del suo nuovo corpo, ma l’aria nel Terzo Mondo dei Demoni è letteralmente così pesante che rende impossibile volare per lunghe distanze.

È probabile che la forma standard di Goku sarebbe in grado di sconfiggere questi guerrieri, ma allo stato attuale delle cose tutto è difficile da prevedere. Quindi, mentre potrebbero essere i guerrieri più forti del Reame dei Demoni, nel grande scenario generale di Dragon Ball, probabilmente non sono una minaccia così mortale.

Fonte – Comicbook