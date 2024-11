Tra le uscite Planet Manga del 7 novembre 2024, dopo l’ondata di proposte per Lucca Comics & Games, troviamo un nuovo numero di Shangri-la Frontier (con il consueto Expansion Pass completo di bootleg allegato) e le uscite in collaborazione con Disney di Twisted Wonderland: Anthology e Book of Savanaclaw, offerti anche in bundle, nonché le edizioni variant deluxe di Book of Savanaclaw e Book of Heartslabyul, ricche di contenuti extra e dalle cover effettate.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 7 novembre 2024.

Le uscite Planet Manga del 7 novembre 2024

Shangri – la Frontier 17

Manga Top 184

5,20 €

L’ARENA DELLA GLOBAL GAME COMPETITION È IN FIAMME

Lo scontro fra Sylvia Goldberg e Kei Uomi è al terzo round: i pugni del giapponese raggiungeranno l’imbattuta campionessa statunitense? Non solo… Sunraku torna finalmente nel mondo di Shanfro! La sfida al Re degli Abissi è iniziata!

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Shangri – la Frontier Expansion Pass 17

8,20 €

DEDICATO AGLI APPASSIONATI DI SHANGRI-LA FRONTIER

Per scoprire tutti i retroscena legati al Gioco Divino per antonomasia è fondamentale leggere anche i racconti in cui Katarina sviscera le più assurde giocate di Sunraku, Pencil e Kattso. Ovviamente, nella mitica Expansion Pass.

Twisted Wonderland: Anthology 1 + Twisted Wonderland Book of Savanaclaw 1 Bundle 1

16,50 €

Contiene: CON CARTOLINA ESCLUSIVA!

In un’unica soluzione i due nuovi manga legati all’universo di Twisted-Wonderland!

Twisted-Wonderland: Anthology 1

9,00 €

STORIE E ILLUSTRAZIONI INEDITE!

Nato da un’idea di Yana Toboso, il mondo di TwistedWonderland ha avuto un successo esplosivo. Per tutti coloro che bramano dettagli inediti sui personaggi, ecco raccolti gli episodi disegnati da vari artisti giapponesi come omaggio ai ragazzi del Night Raven College, l’accademia di magia! Con pagine aggiuntive a colori e un poster speciale!

Twisted-Wonderland – il Manga: Book of Savanaclaw 1

7,50 €

NUOVE AVVENTURE ASPETTANO YU!

Dopo le feste di non compleanno e le follie varie di Heartslabyul, Yu si avventura nel dormitorio di… Savanaclaw! Ispirato al mondo de Il Re Leone, al suo interno si consuma un complotto degno degli studenti che studiano al Night Raven College, l’accademia di magia popolata dalle versioni manga gothic chic dei cattivi Disney!

Twisted-Wonderland – il Manga: Book of Savanaclaw 1

Variant Deluxe

9,00 €

ANCHE IN VESTE DELUXE!

Una copertina inedita con effetti speciali e pagine a colori aggiuntive rendono omaggio alla nuova serie ambientata nell’universo di Twisted-Wonderland!

Twisted – Wonderland – Il Manga: Book of Heartslabyul 1

Variant Deluxe

9,00 €

IL PRIMO NUMERO DELLA SERIE DI HEARTSLABYUL TORNA IN UNA EDIZIONE VARIANT DELUXE!

Una copertina inedita con effetti speciali e pagine a colori aggiuntive rendono omaggio alle vicende degli studenti che seguono le insensate regole della Regina di Cuori. E buon non compleanno a tutti!

