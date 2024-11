J-POP Manga: gli annunci a sorpresa della casa editrice al Lucca Comics

J-POP Manga insieme alle più famose e importanti case editrici italiane hanno rivelato le novità per il 2025. E l’ultimo giorno dell’attesissimo evento annuale del Lucca Comics & Games ha dato modo ai lettor italiani di scoprire le novità di J-POP. Durante l’incontro J-POP Manga – Back to Basics aperto a lettori e lettrici, la casa editrice rivela infatti tre attesissimi titoli in arrivo nel 2025.

Di seguito è possibile scoprire maggiori informazioni:

LEGGI ANCHE:



Dynit svela le novità Anime e Live Action a Lucca Comics 2024

FIREFLY WEEDING di Oreco Tachibana (4 volumi – Serie in corso): Si tratta dello shojo del momento, candidato ai Kono Manga ga Sugoi!, Kodansha Manga Award, Next Manga Awards. Gli eventi sono ambientanti durante l’epoca Meiji. Satoko è nata baciata dalla fortuna in quanto è bellissima, ricca di famiglia e il suo unico desiderio è quello di sposarsi con un buon partito. Tutto potrebbe andare per il verso giusto se non fosse che un giorno, all’improvviso, un uomo misterioso cerca di ucciderla. Per salvarsi, Satoko fa al suo assassino una proposta di matrimonio.

ALYA SOMETIMES HIDES HER FEELINGS IN RUSSIAN di Sansan Sun, Tenamachi Saho (5 volumi – serie in corso): Si tratta della serie romcom da cui è stato tratto l’anime di successo su Crunchyroll. La protagonista di questo manga è la fredda e affascinante Alya, di origini giapponesi e russe, nonché una delle ragazze più popolari della scuola. Il suo compagno di banco, Masachika Kuze, è invece un ragazzo nerd e appassionato di anime. Alya, innamorata di Kuze, di tanto in tanto gli mormora delle dolci frasi in russo, certa di non essere capita. Ma quello che Alya non sa è che il suo amato, grazie alla passione del nonno per la lingua russa, capisce perfettamente le sue parole e finge abilmente il contrario.

VEIL di Kotteri (6 volumi – Serie in corso): “Lui”, un agente di polizia, è in servizio quando incontra per caso una ragazza per strada. “Lei”, che non vede, cammina reggendo un bastone ed è in fuga da una città lontana. Quando lei dice di essere in cerca di un lavoro, lui la assume come centralinista alla stazione di polizia. Ed è così che inizia la loro vita insieme.