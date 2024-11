J-POP Manga: tutti gli annunci del Lucca Comics & Games

Come tanti editori italiani, anche J-POP Manga ha rivelato le sue principali novità in occasione del Lucca Comics & Games di quest’anno. E in live con Animeclick, J-POP ha rivelato i nuovi titoli in arrivo nei prossimi mesi. In particolare ci sono tre attesissime serie, per la prima volta tradotte in italiano, all’insegna dell’amore e della passione.

Di seguito maggiori informazioni:

LOVE IS AN ILLUSION! di Fargo: Si tratta di una serie conclusa di 10 volumi direttamente dalla Corea. Parliamo di un altro grande successo di Lezhin dopo BJ Alex e Killing Stalking Hye-sung ha trascorso tutta la sua vita credendo di essere un Alpha dominante, la migliore combinazione genetica che gli potesse capitare. Il suo mondo, però, si capovolge quando scopre di non essere un Alpha, bensì un umile Omega! A complicare le cose, un movimentato incontro con Dojin, Alpha che non sopporta gli Omega, farà crollare definitivamente ogni sua certezza.

LA MIA SENPAI E’ UN RAGAZZO di Pomu: Serie in corso di 9 volumi nonché serie finalista ai Next Manga Award 2021 con adattamento animato in streaming su Crunchyroll. Gli eventi ruotano attorno a Makoto Hanaoka, un ragazzo che ha sempre adorato cose considerate “da bambine”, nonostante la disapprovazione della madre. Consapevole del fatto che la società si aspetta altro da un ragazzo si limita ad esprimere la sua vera indole a scuola, dove indossa una divisa femminile e una parrucca dai capelli lunghi. Un giorno una sua compagna Saki Aoi gli confessa i suoi sentimenti, avendolo scambiato per una donna. Anche dopo aver chiarito il malinteso, Saki non si rassegna e desidera comunque avvicinarsi al senpai. Ma Makoto è nel cuore anche di Ryuji Oga, suo amico d’infanzia, per il quale questa attrazione è però ancora un segreto da custodire.

LA TOMBA DEL FARAONE di Keiko Takemiya: Serie conclusa di 4 volumi per la prima volta in arrivo in Italia e tradotta in italiano. Si tratta di un altro capolavoro dell’autrice de Il poema del vento e degli alberi e Verso la Terra!. Gli eventi sono ambientati nell’antico Egitto, che dopo quattromila anni di civiltà, entra in un periodo di guerra e caos. La regione di Esteria, viene invasa e distrutta dal Paese vicino, Urjna, e dal suo faraone, Sneferu. Il principe Sariokis giura di vendicarsi di Sneferu e di vendicare Esteria. La tomba del faraone è l’opera che ha portato Keiko Takemiya al successo nel 1974, due anni prima di pubblicare Il poema del vento e degli alberi.