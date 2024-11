Lucca Comics 2024: tutti gli annunci Saldapress del 1° novembre

Durante il terzo giorno del Lucca Comics & Games 2024, l’editore Saldapress ha annunciato due interessanti novità che entreranno a far parte del suo catalogo. L’annuncio, avvenuto in diretta su Twitch, ha rivelato l’acquisizione dei diritti di due serie manga molto apprezzate dal pubblico giapponese: The Dungeon of Black Company e The Kingdoms of Ruin, entrambe in corso e pronte a trasportare i lettori in mondi fantastici dalle atmosfere uniche.

The Dungeon of Black Company di Youhei Yasumura (Marzo 2025)

Il primo titolo, The Dungeon of Black Company di Youhei Yasumura, arriverà sugli scaffali a marzo 2025. Con già 12 volumi pubblicati in Giappone, questa serie racconta la storia di Kinji, un giovane il cui motto di vita è “non voglio lavorare”. La sua visione pigra e tranquilla della vita viene stravolta quando si ritrova improvvisamente trasportato in un altro mondo, ma invece di essere accolto come un eroe, viene costretto a lavorare in condizioni estreme in una miniera sotterranea. Il contrasto tra le sue aspettative e la dura realtà del nuovo mondo crea un’atmosfera a metà tra il comico e l’avventuroso, offrendo una narrazione che esplora il lato oscuro del lavoro forzato in chiave fantasy.

The Kingdoms of Ruin di Yoruhashi (Aprile 2025)

The Kingdoms of Ruin, opera di yoruhashi, è il secondo titolo presentato e uscirà in Italia ad aprile 2025. Attualmente conta 11 volumi e si distingue per il suo tono dark e drammatico. La trama segue le vicende di Adonis, un giovane apprendista stregone che vive in un mondo dove l’umanità ha ormai abbandonato la magia in favore della scienza. Questo cambiamento segna l’inizio di una brutale caccia alle streghe da parte della nazione dominante, spinta dal timore e dal risentimento verso coloro che possiedono poteri magici. Dopo aver assistito alla morte della sua amata insegnante strega, Adonis giura vendetta contro l’impero, promettendo di riprendersi ciò che gli è stato tolto con la forza.

L’offerta Saldapress si arricchisce

Con questi nuovi titoli, Saldapress continua ad arricchire il proprio catalogo di opere che spaziano dal fantasy all’avventura, proponendo al pubblico italiano serie capaci di esplorare tematiche moderne e universali come il valore del lavoro e l’abuso di potere, il tutto immerso in mondi immaginari affascinanti.

