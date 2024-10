One Piece 1122: l’anime rivela l’intervento più eroico di Koby

L’arco di Egghead di One Piece è ufficialmente in pausa dopo il recente e inaspettato annuncio di Toei Animation. Infatti l’arco in questione tornerà ad aprile dell’anno prossimo, ma l’ultimo episodio prima della pausa ha rivelato il salvataggio più eroico di Koby con una nuova tecnica esplosiva. L’anime di One Piece ha impressionato i fan praticamente ogni settimana da quando ha dato il via all’arco di Wano diversi anni fa. La dimostrazione costante di animazioni di alto livello hanno dato vita momenti esplosivi ogni settimana. E lo stesso è accaduto con l’episodio 1122 dell’arco di Egghead.

Egghead ha impressionato i fan in quanto sta rivelando sempre di più su cosa sta succedendo nel resto dei mari aperti. Tra questi ricordiamo combattimenti chiave come Shanks contro Kidd, mentre Rufy continua a vedersela contro la Marina e il Governo Mondiale. L’ultimo aggiornamento riguarda però la missione di salvataggio di Koby imprigionato sull’isola di Barbanera. Garp ha organizzato tutto e ha mostrato di essere ancora incredibilmente potente, fino a quando Kuzan non è intervenuto. Ma i momenti finali dell’episodio 1122 hanno visto Koby autore di un salvataggio eroico rivelando il suo Honesty Impact.

L’episodio 1122 di One Piece riprende poco dopo il KO di Garp per mano di Kuzan, e Avalo Pizarro usa il suo frutto Isola-Isola per schiacciare la nave della Marina prima che riesca a fuggire. La nave quindi è in gravissimo pericolo, Garp cerca di dare il suo ultimo contributo per permettere alla nuova generazione di scappare. Così il nonno di Rufy crea un’apertura per gli altri colpendo direttamente la faccia gigante dell’isola di Pizarro. È qui che Koby è ispirato a fare la sua mossa e ripensa al percorso che lo ha portato lì.

Dopo aver lottato duramente durante il suo addestramento per diventare un forte Marine, questo era il momento decisivo per dimostrare a Garp di essere pronto per il futuro della Marina.

Presto vedremo come andrà a finire per Koby e il resto del suo gruppo dopo il sacrificio di Garp. L’anime però andrà in pausa e tornerà ad aprile 2025. E nell’attesa l’anime trasmetterà il remake dell’arco dell’Isola degli Uomini-Pesce con immagini, contenuti e suoni rielaborati per renderlo più in linea con il modo attuale in cui viene prodotto l’anime.

