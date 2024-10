Dragon Ball Daima: il primo episodio ha evitato gli errori di Super

Dragon Ball Daima ha ufficialmente segnato il ritorno atteso di Dragon Ball sul piccolo schermo e pare che il primo episodio abbia sistemato i problemi di Dragon Ball Super. Daima è un nuovo anime che celebra il debutto del manga di Akira Toriyama sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha.

Daima presenta una nuovissima storia con personaggi e concetti creati dal compianto Akira Toriyama. Come Super, è ambientato dopo gli eventi dell’arco di Majin Bu ma prima della fine di Z. A differenza di Super, il primo episodio ha un tocco molto nostalgico perché riporta i fan alle gesta dei Guerrieri Z contro Bu.

L’anime di Super ha avuto un inizio più difficile. Non solo la produzione dell’animazione dei primi episodi è stata apparentemente affrettata, ma ha anche dovuto adattare gli eventi di Battle of Gods e di Resurrection F nei primi archi narrativi. Sono materiali che i fan avevano già visto prima e quindi li hanno confrontati negativamente con l’anime televisivo.

A peggiorare le cose per molti è stato il fatto che nulla è stato realmente alterato rispetto ai quanto visto nei lungometraggi. Gli episodi dell’anime non hanno davvero sviluppato molto gli eventi dei dei film, né hanno offerto ai fan nuove esperienze finché l’anime non ha iniziato a offrire storie nuove. Questa combinazione di fattori all’inizio ha fatto sì che ci volessero alcune settimane prima che i fan di Dragon Ball si godessero davvero gli episodi di Super dall’inizio alla fine.

Nonostante i problemi di produzione di quei primi episodi, che hanno messo Super in cattiva luce, alla fine è diventata una serie anime molto amata quando è giunta al termine.

Fortunatamente, Daima riesce a evitare tutti questi problemi fin dall’inizio. Si nota che fin da subito il programma di produzione è molto più preciso per questa nuova serie. Prima del debutto , il responsabile della programmazione di Fuji TV, Yuichi Nakajima, ha rivelato che tutti gli episodi sono pronti per la trasmissione.

Non solo il primo episodio è arrivato con una durata estesa, ma Daima ha già impressionato i fan per come tutto appare in movimento. I design dei personaggi ricordano di più i design di Akira Toriyama e il nuovo anime trae vantaggio anche dalla nostalgia. Come celebrazione del 40° anniversario, Daima dedica molto tempo a far rivivere ai fan la storia della serie stessa. Sono molti i minuti che mostrano gli eventi passati di Dragon Ball Z, ma a differenza di come ha fatto Super, Daima ha usato questo come lancio per la nuova storia.

Questo flashback che mostra la fine dell’arco di Majin Bu, rappresenta la rampa di lancio per introdurre nuovi personaggi e una maggiore esplorazione del Reame dei Demoni. In modo intelligente, il flashback lo si guarda attraverso gli occhi di questi nuovi personaggi che danno il via a una nuova era della serie anime.

