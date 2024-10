Un grande debutto per i personaggi

Dragon Ball Daima: un grande debutto per i nuovi personaggi

Il primo episodio di Dragon Ball Daima ha lasciato i fan con il fiato sospeso, introducendo una serie di nuovi personaggi e aggiungendo elementi inaspettati alla lore del franchise. Utilizzando le ultime tecnologie di animazione della Toei, la serie rievoca alcune delle scene più iconiche di Dragon Ball Z in una nuova veste, mentre i protagonisti Goku e compagnia si ritrovano trasformati in versioni “mini” di loro stessi. Questo ha portato all’introduzione di nuovi eroi e villain che non erano stati svelati nei materiali promozionali.

Attenzione, spoiler! Se non hai ancora visto l’episodio 1 di Dragon Ball Daima, fai attenzione: entreremo in dettagli rilevanti della trama.

I nuovi antagonisti: Gomah e Makaioshin L’episodio inizia con due figure misteriose: Gomah, il nuovo re del Regno dei Demoni, e Makaioshin, un Kaioshin del Regno dei Demoni, nonché il malvagio fratello del Supremo Kai. Dopo la morte di Dabura per mano di Majin Buu, Gomah ha preso il trono, ed entrambi osservano gli eventi della saga di Buu. Durante questa riflessione, scoprono l’esistenza delle Sfere del Drago e pianificano una nuova strategia per affrontare i Guerrieri Z.

L’oscura alleanza e i piani malvagi Accanto a loro c’è Dr. Anisu, una scienziata del Regno dei Demoni e sorella maggiore di Makaioshin. Tra Gomah e Anisu c’è chiaramente una forte tensione, con Gomah che si vanta del suo nuovo status. Invece di distruggere direttamente i Guerrieri Z, Gomah decide di utilizzare un desiderio oscuro per ringiovanirli, rendendoli vulnerabili. Inoltre, rivela il suo desiderio di ottenere “Il Terzo Occhio Malvagio”, un oggetto che conferisce un potere incredibile a chi lo indossa. Anche se il terzo desiderio non è ancora deciso, il trio viene affiancato da un nuovo personaggio: Neva, un anziano namecciano che vive nel Regno dei Demoni.

Le Sfere del Drago del Regno dei Demoni Nel Regno dei Demoni esistono anche delle Sfere del Drago, ma sono sorvegliate da guerrieri giganti chiamati Tamagami, troppo potenti per Gomah da affrontare da solo. Il gruppo si dirige verso il mondo esterno, con l’obiettivo di impadronirsi delle Sfere del Drago terrestri, passando per Kami e Dende. È proprio Neva, il namecciano, a sorprendere tutti: è capace di raccogliere le sfere in un istante e riportarle allo stato normale dalla pietra, dimostrando abilità che nessun altro namecciano ha mai avuto.

Un devastante desiderio: il ringiovanimento dei Guerrieri Z Con il desiderio finalmente espresso, Gomah e i suoi alleati trasformano tutti i Guerrieri Z in bambini delle elementari, riducendo persino Trunks e Goten a neonati. Mentre i Guerrieri Z si stavano godendo un meritato riposo dopo la sconfitta di Kid Buu, celebrando il compleanno di Trunks, il Regno dei Demoni è riuscito a colpire, cambiando radicalmente la dinamica della serie.

Con l’arrivo di questi nuovi personaggi e il loro piano per dominare il mondo, Dragon Ball Daima si prepara a essere una saga piena di sorprese e sfide inedite per i protagonisti che conosciamo e amiamo.

Fonte Comic book