Hunter x Hunter: il manga pubblicherà un capitolo extra il 21 ottobre

Hunter x Hunter è finalmente tornato di recente con un nuovo volume dopo una pausa di quasi 90 settimane, quindi è tempo di tornare alla classica serie shonen tanto amata in tutto il mondo. La serie scritta e disegnata da Yoshihiro Togashi è purtroppo caratterizzata da una pubblicazione irregolare dovuta ai numerosi periodi di pausa per via dei problemi di salute di Togashi. Dopo essere tornato per dieci nuovi capitoli della serie nel 2022, Shueisha aveva annunciato che Togashi si sarebbe nuovamente fermato per non aggravare ulteriormente le sue condizioni di salute. Dopo essere tornato a lavorare sul manga all’inizio dell’anno, i fan hanno potuto finalmente leggere altri nuovi capitoli della serie shonen.

Il manga Hunter x Hunter era in pausa dall’uscita del capitolo 400 a dicembre 2022 e sono passate quasi 90 settimane dall’ultima. Questa non è la più lunga attesa tra una pausa e l’altra, ma non potendo sapere quando sarebbe tornato, i fan erano pronti al peggio. Ma mentre Shueisha continua a lavorare con Togashi e il mangaka si prende cura della sua salute, la serie si sta spostando verso un tipo di programma di rilascio molto diverso. E a tal proposito i fan saranno felici di scoprire che nonostante il manga sia tornato con un nuovo volume, Hunter X Hunter pubblicherà un altro capitolo extra il 21 ottobre sul numero 47 di Shonen Jump.

Con l’uscita del capitolo 401 di Hunter x Hunter nell’ultimo numero della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, Shueisha ha anche annunciato alcune modifiche al programma del manga per continuare a supportare la salute di Yoshihiro Togashi. Come annunciato dopo la pausa risalente al 2022, Togashi riprenderà a lavorare sul manga con un formato programmato non settimanalmente. Shueisha si impegna a rilasciare nuovi capitoli della serie man mano che vengono completati al ritmo di Togashi, e ciò significa che non verrà rilasciato ogni singola settimana.

Tuttavia il fatto che il mangaka abbia realizzato i dieci capitoli che scandiscono il suo periodo di attività tra una pausa e l’altra, il fatto che stia lavorando a un altro capitolo, non previsto, fa capire di che professionista stiamo parlando.