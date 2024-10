One Piece 1122: anticipazione e data di uscita del prossimo episodio

L’anime di One Piece ha raggiunto un nuovo sviluppo riguardo il salvataggio di Koby sull’isola di Hachinosu. E le prime anticipazioni ufficiali dell’episodio 1122 di One Piece rivelano quello che sarà il momento più eroico di Koby mai visto. Uno degli aspetti migliori dell’arco di Egghead è che le vicende non si concentrano esclusivamente su Rufy, ma anche su ciò che accade nel resto del mondo. Molti di questi aggiornamenti hanno persino tutta la verità circa quello che è accaduto a Marijoa durante l’ultimo Reverie.

Al momento l’anime si concentra su Koby, il quale ha a che fare con gli sviluppi del Reverie. Infatti dopo la rivelazione dello scioglimento della Flotta dei Sette, il pupillo di Garp è stato catturato e imprigionato dalla ciurma di Barbanera sull’isola di Hachinosu. Ma Garp e alcuni della Marina hanno preparato un piano per salvare Koby, e ora che si trova a piede libero, tantissimi pirati stanno uscendo allo scoperto per attaccare i pochi Marine rimasti sull’isola. Peggio ancora, Garp ha subito quella che sembra essere una ferita mortale. Tutto questo sta preparando a qualcosa di grande come anticipa l’episodio 1121 di One Piece, con un teaser visibile in cima al presente articolo.

È curioso vedere lo sviluppo di Koby dopo il salto temporale per la serie. Infatti mentre Rufy e gli altri si allenavano per raggiungere un nuovo livello che avrebbe permesso loro di sopravvivere contro i veri avversari nella Grand Line, Koby si era anche fatto un vero nome nella Marina. Non solo si allenava con Garp, ma è osannato come un grande eroe per alcune delle cose che aveva fatto nel frattempo.

Il percorso di Koby verso la vetta è quasi parallelo a quello di Rufy, ed è chiaro che i due potrebbero avere uno scontro più significativo un giorno. Infatti i loro scopi e obiettivi li porteranno a scontrarsi. Ecco perché vedere il suo sviluppo con il caos che sta accadendo sull’isola dei Pirati è ancora più intrigante. Mentre Garp è KO per ora, il resto dei momenti della SWORD sono grosso pericolo perché nonostante siano in fuga, stanno per essere schiacciati dalla mano gigante di Avalo Pizarro, che controlla l’isola intera.

L’episodio 1122 di One Piece sarà trasmesso in streaming su Crunchyroll e Netflix il 12 ottobre. L’episodio si intitola “L’ultima lezione! Impatto ereditato” e i fan vedranno Koby spingersi su un livello completamente nuovo. Tutti i fan faranno meglio a prepararsi ad assistere a uno dei momenti più eroici di Koby mai visti nell’anime.

Fonte – Comicbook