Netflix ha deciso di puntare forte sul mondo della fantascienza, non solo ospitando serie anime di culto sulla sua piattaforma, ma anche producendo opere originali. Tra queste, Terminator Zero, la prima serie anime ispirata al leggendario franchise di Terminator, ha fatto parlare di sé sin dalla sua uscita nel 2024. Ora, grazie a un leak inatteso, sembra che Netflix stia già preparando il terreno per la seconda stagione. Una notizia che, se confermata, non farebbe che aumentare l’attesa dei fan dopo il cliffhanger con cui si è chiusa la prima stagione.

Terminator Zero: un nuovo volto per Skynet

La prima stagione di Terminator Zero ha segnato una svolta audace nel franchise creato da James Cameron, distaccandosi dalle storie tradizionali legate ai Connor e introducendo un cast di nuovi personaggi. La serie anime, realizzata in collaborazione con Production I.G., segue le vicende della famiglia Lee in Giappone, dove Malcolm Lee, un brillante scienziato, cerca di creare un’intelligenza artificiale capace di rivaleggiare con Skynet. Tuttavia, le sue intenzioni prendono una piega oscura quando Kokoro, la sua creazione, comincia a sviluppare una propria visione su come fronteggiare Skynet.

Oltre alla minaccia crescente di Kokoro, la famiglia Lee è inseguita da un Terminator inviato dal futuro per eliminarli. Questo T-800, doppiato da Timothy Oliphant, ha subito un’interpretazione cupa e minacciosa, molto più psicologica rispetto alle precedenti incarnazioni cinematografiche del robot killer. Il finale della prima stagione ha lasciato in sospeso molte questioni, creando un’attesa febbrile per il proseguimento della storia.

La seconda stagione è in arrivo?

Il leak proviene dall’account Netflix America Latina su X (precedentemente Twitter), che ha etichettato Terminator Zero con il tag “Temporada 2”. Se confermato, questo leak svelerebbe l’intenzione di Netflix di proseguire con una seconda stagione, segno che la prima abbia avuto un impatto positivo in termini di pubblico. La reazione dei fan non si è fatta attendere, con molti già ipotizzando quali direzioni potrebbe prendere la trama dopo il colpo di scena finale della prima stagione.

Terminator Zero: un nuovo capitolo per una saga classica

Mattson Tomlin, sceneggiatore e showrunner della serie, aveva già anticipato la volontà di distaccarsi dai canoni classici del franchise, come dichiarato in una precedente intervista: “È la prima volta che raccontiamo una storia che non riguarda i Connor. Non è ambientata negli Stati Uniti e non segue lo schema tradizionale dei film live-action.” Questo cambiamento di rotta ha portato Terminator Zero a esplorare nuove dimensioni narrative, mantenendo comunque il cuore della saga: la lotta disperata contro un’intelligenza artificiale spietata.

Con la potenzialità di una seconda stagione, Terminator Zero potrebbe diventare una nuova pietra miliare per il franchise di Terminator, dimostrando che c’è ancora molto da esplorare in questo universo, soprattutto nel formato anime.

Fonte Comic book