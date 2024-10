Tra le uscite Planet Manga del 3 ottobre 2024 troviamo l’esordio (completo di variant cover) di Kindergarten Wars, uno spassoso action comedy ambientato tra i pericolosi confini di un… asilo?!?

Inoltre inizia il ciclo finale di Akame Ga Kill!, arriva un nuovo volume di Nyaight of the Living Cat e, giusto per la stagione di Halloween, il manga co-prodotto con Disney The Nightmare Before Christmas – La Battaglia per Il Re delle Zucche.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 3 ottobre 2024.

Le uscite Planet Manga del 3 ottobre 2024

Kindergarten Wars 1

Kindergarten Wars 1

Variant Cover

UN TRAVOLGENTE ACTION-COMEDY… AD ALTO TASSO DI VIOLENZA!

Benvenuti all’asilo più sicuro al mondo, dove i figli delle persone più in vista possono giocare spensierati. A proteggerli da minacce e attentati c’è infatti un corpo insegnanti molto speciale… Tra i maestri spicca la dolce Rita, una leggendaria ex sicaria in cerca della libertà… e del grande amore!

Consigliato ai lettori di Sakamoto Days!

Akame Ga Kill! 12

5,20 €

SI ALZA IL SIPARIO SULL’ARCO NARRATIVO FINALE!

Per i Night Raid ha inizio una battaglia cruciale contro i fortissimi Esdeath e Budo. Riusciranno Tatsumi, Akame e gli altri ad avere la meglio sugli invincibili generali dell’impero e a uscire indenni dal palazzo nemico?

Nyaight of the Living Cat 5

7,00 €

GATTI FUORI DAL COMUNE!

La base Wendelstein è in fermento perché Grandma ha acconsentito di accogliere Jones, l’intelligentissimo Devon Rex in grado di capire il linguaggio umano. Ma l’euforia per il nuovo arrivato svanisce presto: un branco di gatti ha preso d’assalto il rifugio!

The Nightmare Before Christmas – La Battaglia per Il Re delle Zucche

10,00 €

SAPEVATE CHE UN TEMPO JACK SKELETRON E IL BAU BAU ERANO GRANDI AMICI?

Questo finché non hanno dovuto competere per il titolo di… Re delle Zucche! Preparatevi a una gara senza esclusione di tiri mancini all’altezza della città di Halloween e dell’osannato film d’animazione ideato e coprodotto da Tim Burton.