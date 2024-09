Come manga e giochi si ispirano a vicenda

Gli ex bambini degli Anni ‘90 avranno almeno una volta alzato le mani al cielo per aiutare Goku nelle sue imprese per salvare la Terra. Altre volte, invece, si saranno fatti domande sugli strumenti incredibili che Doraemon tirava fuori dal suo marsupio. Perché i manga sono stati il passatempo di tantissimi adolescenti del finale di secolo scorso e lo sono tutt’oggi per molti altri giovani appassionati della cultura nipponica. I manga, infatti, sono fumetti, spesso poi convertiti in cartoni animati (chiamati Anime), giapponesi che hanno acquisito popolarità in tutto il mondo. Queste produzioni del Sol Levante sono apprezzate non solo per le loro grafiche stupende, ma anche per la capacità di trattare con delicatezza e profondità tematiche differenti. Tra questi è menzionabile anche il mondo del gioco. Vari manga giapponesi, infatti, dedicano attenzione al tema del gioco d’azzardo. La tradizione del gioco in Giappone è molto antica, nonostante ufficialmente l’azzardo sia vietato dalla legge, tranne che per specifiche eccezioni. Tra i titoli che meritano una menzione in questo senso si segnalano Kaiji e Kakegurui, entrambi molto apprezzati dagli appassionati di manga e con una popolarità che si estende ben oltre i confini geografici del territorio nipponico.

Manga, anime e iGaming

Ma se è vero che i fumetti giapponesi trattano spesso il tema del gioco, è anche vero il contrario, ossia che il mondo dell’iGaming sia influenzato proprio dall’universo dei manga. Varie slot machine hanno preso ispirazione da questi ultimi, riproponendo personaggi e ambientazioni nel corso dell’esperienza di gioco. Una delle slot machine basate su un manga più note è Moon Princess, sviluppata dai developers ispirandosi a Sailor Moon. È possibile trovare questa e altre slot machine ispirate al mondo della produzione fumettistica giapponese e provarle in modalità gratuita grazie a demo e particolari promozioni messe a disposizione dai migliori casinò per giocare online in Italia. Alcune delle slot machine e dei giochi sulle piattaforme digitali si limitano a riprendere solo alcuni elementi grafici dei manga. Altri invece sono stati sviluppati con maggior cura e fedeltà al manga di ispirazione, includendo anche ambientazioni e musiche delle opere giapponesi originali. La scelta di ispirarsi ai fumetti e ai cartoni del Sol Levante ha consentito di ampliare ulteriormente l’offerta dei giochi sui casinò digitali.

Kaiji e Kakegurui: le trame

Tornando, invece, ai fumetti nipponici che trattano la tematica del gioco d’azzardo come main topic, andiamo a vedere nel dettaglio le trame dei due manga prima citati: Kaiji e Kakegurui. Kaiji è uno dei manga sul gioco d’azzardo più famosi al mondo. Si tratta di una serie in sei parti nata dalla mente di Nobuyuki Fukumoto, che si è occupato anche dell’illustrazione del fumetto. La prima storia è stata presentata al pubblico nel 1996 e la serie si è conclusa con l’ultima storia pubblicata nel 2007. Il protagonista di questa serie è Kaiji, un ragazzo che ha difficoltà a sistemarsi, vive giorno per giorno e accumula un debito sempre più elevato. La svolta nella storia arriva dopo l’incontro con Endo, uno strozzino che introduce il protagonista nel mondo del gioco d’azzardo. Le vicende non sono rosee per Kaiji, il debito accumulato è sempre più alto e Endo non è disposto ad accettare i ritardi nei pagamenti. Il protagonista viene mandato in un campo di lavoro clandestino, dove potrà ripagare nell’arco di quindici anni il debito con il duro lavoro. Durante il periodo trascorso nel campo di concentramento Kaiji scopre di avere delle abilità per il gioco d’azzardo, abilità che lo aiuteranno a volgere la situazione a suo vantaggio. La trattazione di tematiche delicate della vita di tutti i giorni ha portato alcuni manga a essere considerati dei veri e propri strumenti didattici.

Un altro manga famosissimo che tratta questa tematica è Kakegurui. Questa serie nasce da un’idea di Homura Kawamoto e dalle abili illustrazioni di Tōru Naomura ed è stata presentata per la prima volta al pubblico nel 2014. La storia è ambientata in una scuola per i giapponesi facoltosi, nella quale per essere popolari e apprezzati è necessario fare laute donazioni al consiglio studentesco. Un’abitudine tra gli studenti è giocare d’azzardo dopo le lezioni, con l’obiettivo di guadagnare denaro che possa essere in parte donato alla scuola per acquisire popolarità. Come prevedibile, non tutti gli studenti riescono a vincere e coloro che si indebitano sono sottoposti a punizioni durante il periodo scolastico. La protagonista della serie è Yumeko Jabami, studentessa con abilità innate per il gioco d’azzardo e ragazza che riuscirà a sconvolgere le dinamiche della scuola.