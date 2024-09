Devil May Cry: analisi e opinioni sul nuovo trailer della serie Netflix

Netflix ha finalmente lanciato il primo trailer del tanto atteso anime di Devil May Cry durante il Geeked Week 2024, rivelando una nuova interpretazione del leggendario cacciatore di demoni, Dante. Creato da Adi Shankar, noto per il successo di Castlevania e Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, l’anime si ispira alla celebre saga videoludica di Capcom ideata da Hideki Kamiya, e promette di portare sul piccolo schermo un’azione mozzafiato con un’estetica oscura e affascinante. Il trailer, in cui la voce narrante presenta Dante come una figura straordinaria e letale, ha già fatto vibrare i cuori dei fan.

Un Ritorno Atteso

L’anime di Devil May Cry, che debutterà su Netflix nell’aprile 2025 con otto episodi, sembra pronto a catturare l’essenza del franchise, riportando Dante in azione con la sua iconica spada Rebellion e le pistole Ebony & Ivory. Il trailer si chiude con il suono del ticchettio di un orologio da tasca appartenente al demoniaco White Rabbit, un personaggio del manga Devil May Cry 3. Shankar ha dichiarato di avere grandi aspettative per questo progetto, promettendo che non si tratta di una semplice trasposizione, ma di uno degli show migliori sulla piattaforma di Netflix.

Shankar ha spiegato quanto sia significativo per lui questo adattamento, sottolineando la passione che lui e il team dietro l’anime stanno mettendo nel progetto. “Lavoriamo duramente perché amiamo il franchise e vogliamo offrire qualcosa di straordinario, qualcosa che resista alla prova del tempo,” ha dichiarato. A fianco di Shankar, Alex Larsen, conosciuto per Yasuke e Bodied, si occupa della produzione esecutiva, mentre l’animazione è affidata a Studio Mir, il celebre studio di Seoul responsabile di The Witcher: Nightmare of the Wolf e Avatar: The Legend of Korra.

Cosa Aspettarsi dall’Anime

L’anime esplorerà le forze oscure che agiscono tra il regno umano e quello demoniaco, con Dante al centro della lotta. Armato fino ai denti e inconsapevole del destino che pende su entrambi i mondi, Dante dovrà affrontare sfide estreme. Confermati per l’anime anche il fratello di Dante, Vergil, e Mary/Lady, una dei personaggi più apprezzati dai fan.

Devil May Cry è un franchise che ha fatto il suo debutto nel 2001, dando origine a quattro sequel per console e un reboot nel 2013. È stato anche adattato in una serie animata di 12 episodi nel 2007. Con l’anime di Netflix, ci si aspetta che venga mantenuto il mix di azione frenetica e intrighi che hanno caratterizzato la saga. Il progetto riporterà Dante e la sua storia al centro della scena, e i fan non potrebbero essere più entusiasti.

Shankar e il suo team mirano a rendere l’anime di Devil May Cry un’opera di rilievo, destinata a imporsi tra le serie animate di Netflix. Con la collaborazione di Capcom e la presenza di Hideaki Itsuno, direttore di Devil May Cry 2, alla produzione esecutiva, l’anime promette di offrire una visione nuova e potente di Dante e del suo mondo. Nonostante ci sia stata una lunga attesa dall’annuncio iniziale del progetto nel 2018, sembra che finalmente l’universo di Devil May Cry stia per prendere vita in modo sorprendente.

L’uscita di Devil May Cry su Netflix è prevista per aprile 2025, e non c’è dubbio che i fan del videogioco e dell’azione adrenalinica non vedano l’ora di rivivere le avventure di Dante in questo nuovo formato.

Fonte Comic book