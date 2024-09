Con il successo del live-action di One Piece, è naturale chiedersi quale sarà il prossimo anime a ricevere un adattamento su Netflix. Tra i candidati ideali c’è Naruto, il popolare franchise creato da Masashi Kishimoto che, a quasi venticinque anni dal suo debutto, continua a catturare l’immaginazione di milioni di fan. La storia del giovane ninja di Konoha, destinato a diventare il Settimo Hokage, ha già lasciato un segno indelebile nell’industria dell’anime e del manga. Con un ricco universo narrativo, personaggi sfaccettati e battaglie epiche, Naruto potrebbe essere il progetto perfetto per seguire le orme dei pirati di Cappello di Paglia e dei maestri dell’aria di Avatar: The Last Airbender.

Uno dei punti di forza di Naruto è senza dubbio il vasto cast di personaggi, sia buoni che cattivi. Mentre il protagonista, Naruto Uzumaki, è il fulcro della storia, la trama offre spazio a numerosi altri personaggi come Sasuke Uchiha, Kakashi Hatake e Gaara, ognuno con un arco narrativo ben sviluppato. La complessità di queste figure e i loro legami con Naruto hanno contribuito a creare una storia di crescita, sacrificio e redenzione. Questo, insieme al mix di combattimenti ninja frenetici e momenti di grande emozione, potrebbe fare del live-action di Naruto un successo planetario, se trattato con cura.

Attualmente, sappiamo che Lionsgate sta lavorando a un adattamento cinematografico di Naruto con il regista Destin Daniel Cretton, noto per Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Cretton ha già espresso grande entusiasmo per il progetto e ha ottenuto l’approvazione dello stesso Kishimoto, il che è sicuramente un buon segno per i fan più scettici. Tuttavia, il formato cinematografico potrebbe risultare limitante per una storia così ricca di dettagli come quella di Naruto.

Naruto: perché il live-action potrebbe diventare un grande progetto?

Proprio come accaduto con One Piece, il materiale di partenza di Naruto è troppo vasto per essere racchiuso in un singolo film. L’ideale sarebbe sviluppare una serie live-action su Netflix che esplori l’universo ninja con la dovuta profondità. Mentre il film potrebbe concentrarsi sui momenti chiave della storia di Naruto, una serie TV potrebbe fornire lo spazio necessario per esplorare personaggi secondari, arcate narrative più complesse e le numerose battaglie che definiscono l’anime. Pensiamo a personaggi come Itachi Uchiha, Jiraiya o Orochimaru, i cui archi narrativi richiedono un’attenzione maggiore per essere raccontati al meglio.

Il live-action di Naruto potrebbe seguire lo stesso percorso di One Piece, ovvero puntare a un adattamento fedele che non solo accontenti i fan storici, ma attragga anche un nuovo pubblico. Netflix ha già dimostrato di saper gestire progetti ambiziosi e complessi come The Witcher, quindi non sarebbe un azzardo pensare che possa ripetersi con Naruto.

Un altro punto da considerare è la possibilità di un remake dell’anime stesso. Con oltre 700 episodi suddivisi tra Naruto, Naruto Shippuden e Boruto: Naruto Next Generations, l’anime è una delle serie più lunghe della storia, ma non priva di episodi filler che spesso scoraggiano i nuovi spettatori. Un remake che segua più fedelmente il manga, magari riducendo il numero di episodi non essenziali, potrebbe affiancarsi perfettamente a un live-action, offrendo un’esperienza completa sia per i fan di lunga data che per i neofiti.

In conclusione, il mondo ninja di Naruto ha tutte le carte in regola per diventare il prossimo grande progetto live-action di Netflix. Con una storia solida, personaggi amati e una base di fan già esistente, il franchise è pronto a conquistare una nuova generazione di spettatori. Resta solo da vedere se Netflix deciderà di cogliere questa opportunità.

