Il prossimo capitolo del franchise di Dragon Ball, Dragon Ball Daima, potrebbe portare una svolta significativa per i fan della serie. Con l’arrivo del nuovo anime, il trailer ha confermato che il Regno dei Demoni, un ambiente familiare ai fan di Dragon Ball Heroes, avrà un ruolo centrale nella nuova avventura di Goku. Questa introduzione fa sperare che personaggi provenienti dal mondo degli spin-off, come Towa e Mira, possano finalmente entrare nella continuità canonica della serie. Ma perché Daima dovrebbe lavorare per introdurre questo diabolico duo?

Dai primi sguardi su Dragon Ball Daima, sembra che Akira Toriyama e Toei Animation abbiano un piano ben preciso per questa nuova serie. Il trailer iniziale ha suscitato molta curiosità tra i fan, che hanno notato come il concept sembrasse ispirarsi a Dragon Ball GT, dato che Goku e i suoi alleati vengono trasformati in versioni più giovani di sé stessi. L’introduzione del Regno dei Demoni nel recente trailer sembra essere un chiaro omaggio a Dragon Ball Heroes, una serie spin-off che ha esplorato aree e concetti non toccati dalla continuità principale.

Chi Sono Towa e Mira?

Towa e Mira sono due dei personaggi più iconici del mondo di Dragon Ball Heroes. Towa, ironicamente, non è solo una figura di spicco nel Regno dei Demoni, ma è anche la sorella minore di Darbula, il malvagio signore dei demoni visto nella Saga di Majin Buu di Dragon Ball Z. A differenza di suo fratello, Towa non possiede un alto livello di potenza combattiva, ma la sua forza deriva dal suo intelletto superiore. Nel Regno dei Demoni, Towa crea Mira come suo guardiano, utilizzando la tecnologia del Dr. Gero e DNA di alcuni dei personaggi più potenti dell’universo di Dragon Ball.

Mira, quindi, rappresenta una combinazione di intelligenza e forza bruta, un avversario formidabile per i Guerrieri Z. Il duo ha fatto diverse apparizioni in vari videogiochi di Dragon Ball, come la popolare serie Xenoverse, dove i giocatori possono unirsi alla Pattuglia del Tempo degli Eroi per affrontare nuove minacce. Nella serie anime spin-off Super Dragon Ball Heroes, Towa e Mira sono responsabili della nascita di una nuova minaccia, Fu, uno scienziato geniale con un grande potere, deciso a vendicare le sconfitte del Regno dei Demoni.

La possibilità che Dragon Ball Daima introduca Towa e Mira nella continuità canonica è più che plausibile. I due personaggi porterebbero una dinamica interessante come antagonisti, combinando il cervello di Towa con la forza di Mira, creando una sfida unica per Goku e gli altri Z-Fighters. Sebbene sia improbabile che queste nuove iterazioni dei personaggi siano copie esatte delle loro controparti di Heroes, Toriyama e Toei Animation avranno sicuramente bisogno di figure demoniache per popolare il Regno dei Demoni, e Towa e Mira sembrano perfetti per questo ruolo.

