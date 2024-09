One Piece 1125: Oda anticipa lo scoppio di una guerra inevitabile

Il manga di One Piece ha ufficialmente concluso l’arco di Egghead, con Rufy e i Cappelli di Paglia che sono finalmente fuggiti dall’isola del futuro. E il capitolo 1125 si è concluso con un grande cliffhanger importante che ha anticipato una grande guerra prossima ad esplodere. Il mangaka di One Piece sta lavorando sulla Saga Finale, e con essa ha iniziato a rivelare alcuni segreti legati al mondo di One Piece e ai suoi personaggi. Sebbene Rufy e i suoi compagni di viaggio non siano riusciti a salvare Vegapunk durante il caos del Buster Call, ora tutto sta andando in un’altra direzione.

One Piece con il capitolo 1125 ha concluso l’arco di Egghead e il messaggio finale di Vegapunk sconvolgerà le cose ulteriormente. Il suo messaggio finale avrà delle enormi ripercussioni su come il resto dei mari reagirà alla scoperta che tutto sta lentamente sprofondando sott’acqua, e ora sembra che porterà a una guerra vera e propria.

Il capitolo 1125 di One Piece continua a sviluppare tutto ciò che è successo dopo il caos a Egghead. Sebbene i Cinque Astri siano riusciti a ottenere la Mother Flame di Vegapunk, la diffusione mondiale del messaggio dello scienziato è stato comunque un fallimento enorme. E considerando anche che Rufy sia riuscito a scappare, a pagare con la vita questo fallimento è stato Saturn, che ha subito l’ira schiacciante di Im.

La preoccupazione più grande è comunque la rivelazione che il mondo sta lentamente sprofondando nel mare. Lo scenario che si sta prospettando è caotico e violento, visto che ci sarà il coinvolgimento delle armi antiche. Porterà a una corsa per le risorse finali e alla più grande guerra che il mondo abbia mai visto.

L’esercito rivoluzionario e in particolare Dragon tornano a mostrarsi nell’ultimo capitolo. Sanno che chiunque diventi il ​​nuovo Re dei Pirati avrà anche il controllo delle armi antiche, e quindi probabilmente affonderà il resto del mondo in mare. Si rendono conto che il fatto che i Draghi Celesti usino schiavi per costruire alte strutture da tantissimi anni, significa che già sapevano che il mondo affonderà inevitabilmente. E questo è anche il motivo per cui si trovano nel punto più alto della Grand Line.

È Monkey D. Dragon sottolinea i veri guai a cui dover fare molta attenzione da questo punto in poi. Chiunque abbia ascoltato e creda al messaggio di Vegapunk sarà pronto a combattere per le proprie risorse con le unghie e con i denti. Tutti si affanneranno per cercare un luogo sicuro e il peggiorare delle cose porterà alla più grande guerra di sempre. Questo potrebbe essere ciò a cui Oda si riferiva quando anticipò ai fan che la ciurma dei Cappelli di Paglia avrebbe causato un incidente che sarebbe passato alla storia.

Fonte – Comicbook