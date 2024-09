Nippon Shock Edizioni rivela la novità di ottobre: Tsugumomo

Nippon Shock Edizioni, una rivista dedicata al fumetto e all’animazione giapponese ha rivelato la novità di ottobre 2024 che tutti i fan dei manga non potranno ignorare. Nello specifico si tratta del primo volume di Tsugumomo, scritto e disegnato da Yoshuikazu Hamada.

Tsugumomo è un seinen manga in stile commedia sovrannaturale, che sarà presentato in anteprima al Romics XXXII che si svolgerà a Roma dal 3 al 6 Ottobre 2024. Quindi per questa occasione annuale, che riunisce tanti appassionati da ogni angolo dell’Italia, Nippon Shock propone Tsugumomo. Coloro che sono interessati però dovranno attendere un po’ dato che la disponibilità in fumetteria è prevista dal 15 ottobre 2024. Questo primo volume conterrà 190 pagine, al prezzo di 9,50€, e acquistabile direttamente dal sito di Nippon Shock Edizioni.

Edito da Futabasha, il manga in questione ha riscosso un successo importante in Giappone, e attualmente i capitoli pubblicati sono 33. Oltre a questi numeri notevoli, la serie seinen ha ricevuto una serie anime che conta due stagioni visibili su Crunchyroll. In Italia invece, Tsugumomo è tradotto e curato da Edoardo Serino, supervisionato da Andrea Dentuto e Crisitina D’Auria.

Il mangaka Yoshikazu Hamada, con la sua fantasia, da vita a un soggetto originale che trasuda tanti aspetti classici della tradizione giapponese, con uno stile narrativo che ha sancito il successo di manga come “Lamù”. Non tutti conosceranno Tsugumomo, ma ci sono tante ragioni per decidere di leggere il primo volume, che conterrà uno stile di disegno di altissima qualità, gag e trovate narrative sorprendenti, situazioni sensuali e ambigue che accresceranno nel tempo. È chiaramente un manga assolutamente imperdibile.

Le vicende ruotano attrono al giovane Kazuya Kagami, che tiene molto a cuore “l’obi del ciliegio”. Si tratta di un prezioso ricordo della madre, dal quale non può separarsi nemmeno per un momento. Un giorno appare davanti a lui Kiriha, una bellissima ragazza in kimono. Kiriha è uno “Tsukumogami”, ovvero un oggetto di potere in grado di incarnarsi. La sua natura è custodita proprio nell’obi del ciliegio, la preziosa stoffa che Kazuya ha ereditato dalla defunta madre. L’incontro tra Kazuya e Kiriha scatena bizzarri fenomeni come i cosiddetti yokai, ossia esseri soprannaturali, ragazze strepitose e malintesi che accompagneranno i due personaggi in questa sexy commedia soprannaturale, piena di mostri, azione, doppi sensi, combattimenti e assoluto divertimento in stile giapponese.