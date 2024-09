One Piece: svelato il piano originale per la Cross Guild di Buggy

One Piece sta attualmente attraversando la Saga Finale della serie manga di Eiichiro Oda, e si scopre che la Cross Guild di Buggy avrebbe potuto avere un aspetto completamente diverso. Nonostante One Piece ha dato inizio alla Saga Finale del manga da almeno un anno, la serie è ancora lontana dal giungere a una vera e propria conclusione. Nel frattempo però emergono aneddoti interessanti legati ad alcuni personaggi rimasti nell’ombra per molto tempo.

Una delle sorprese più esilaranti di One Piece, è la rivelazione che Buggy il Clown è stato nominato nuovo Imperatore del Mare insieme a Monkey D. Luffy dopo gli eventi dell’arco narrativo di Wano. È stato poi rivelato che Buggy stava apparentemente guidando un pericoloso e potente gruppo di pirati che metteva taglie sui membri della Marina, la Cross Guild. E si è scoperto che l’aspetto e i membri di questo gruppo avrebbero potuto essere molto diversi da come i fan li conoscono.

Infatti pare che un vecchio sketch di Eiichiro Oda ha rivelato che inizialmente c’erano più o diversi membri destinati a unirsi alla Cross Guild. L’attuale formazione della Cross Guild include sia Crocodile che Mihawk, entrambi in fuga dalla Marina e dal Governo in seguito allo scoglio della flotta dei sette durante il Reverie. I due stanno usando Buggy come obiettivo principale per proteggersi, ma, cosa esilarante, ha guadagnato molta più notorietà nel resto dei mari come risultato.

Da allora la Cross Guild si è espansa fino a diventare un gruppo molto più pericoloso di quanto Buggy si aspettasse, poiché a causa della sua influenza e dell’eterna lealtà del suo equipaggio nei suoi confronti, il gruppo è visto solo come un bersaglio da debellare al più presto dalla Marina. Ma a giudicare da questo schizzo del gruppo, questo avrebbe potuto includere pirati chiave molto diversi a lavorare per Buggy, come ad esempio Perona.

Vivre Cards show an old sketch of Oda where supposedly more characters were meant to join Cross Guild. It's hard to make out, but one of them seems to look like Perona #OnePiece pic.twitter.com/2OvG2969Zw — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) September 7, 2024

Ma mentre la Cross Guild avrebbe potuto avere una composizione diversa, non è che il gruppo non possa crescere in futuro. Buggy e il gruppo ora sono intenzionati a trovare il One Piece, e ciò significa probabilmente che avranno un ruolo molto più importante nella serie, poiché tutti i personaggi più importanti puntano esattamente in quella direzione. Rufy e Buggy hanno bisogno di un ultimo confronto come Imperatori del Mare, e l’equipaggio di Buggy in particolare ha volti abbastanza potenti con cui i Cappelli di Paglia potrebbero dover fare i conti.

Fonte – Comicbook