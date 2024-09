Naruto: Masashi Kishimoto svela il suo arco preferito della serie

Il famoso mangaka di Naruto, Masashi Kishimoto, ha rivelato il suo arco preferito della serie. Il franchise in questione ha recentemente celebrato il 20° anniversario della serie anime e ha continuato a festeggiare il traguardo con nuovi progetti ora in lavorazione. Mentre Kishimoto e il mangaka di Boruto: Two Blue Vortex, Mikio Ikemoto, hanno preso parte a un evento speciale in Francia, i due mangaka hanno condiviso ogni sorta di approfondimento sulla creazione di entrambe le serie shonen. E infatti Kishimoto si è aperto ai fan parlando di alcuni degli aspetti più impegnativi della sua serializzazione sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha.

Kishimoto quindi ha condiviso e approfondito alcuni aspetti mai rivelati nelle interviste precedenti. E con La Nouvelle Republique in Francia, Kishimoto ha parlato dei suoi momenti preferiti di Naruto. Come spiegato dal mangaka, il suo arco preferito è l’epilogo in cui Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha si scontrano nel ultimo combattimento con Sasuke che ammette finalmente che Naruto potrebbe aver avuto ragione su tutto fin dall’inizio.

“Credo che debba essere l’epilogo o la conclusione del combattimento finale tra Naruto e Sasuke in cui ammette finalmente di aver perso” ha spiegato Kishimoto. Ciò è in linea con la mentalità del mangaka quando disegnava i villain della serie. Ha infatti spiegato che cerca di espandere i lati complicati dell’umanità che guida un nemico, piuttosto che creare direttamente un “super cattivo”. “Volevo mantenere un’umanità per tutta la mia storia“, ha iniziato Kishimoto. “Avrei potuto creare ‘super cattivi’ ma era già stato fatto da altri. E c’è una regola d’oro nei manga, devi fare ciò che non esiste. Questo mi ha rafforzato in questo percorso“.

Questo è il modo perfetto per guardare alla dinamica tra Naruto e Sasuke. I due potrebbero essere in continua lotta l’uno contro l’altro per tutta la durata della serie, ma le cose iniziano a cambiare quando Sasuke lascia il Villaggio della Foglia e inizia a seguire la propria strada. Ma anche quando prende decisioni orribili o commette atti pressoché imperdonabili,, Naruto si rifiuta di rinunciare a lui, rimanendo uno dei più legati al fratello di Itachi, nonostante le numerose respinte da parte del giovane Uchiha nei confronti di Naruto.

Fonte – Comicbook