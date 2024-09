One Piece: chi interpreterà Mr. 11 nella seconda stagione del live-action?

One Piece è coinvolto in numerosi progetti e uno di quelli più attesi dai fan è sicuramente l’adattamento live-action di Netflix. Eiichiro Oda inoltre è impegnato a lavorare la saga finale del manga, e ora l’anime lo sta seguendo. Senza dimenticare il remake dell’anime di One Piece sviluppato dallo studio di animazione Wit. Per quanto riguarda il live-action Netflix, è impegnato a girare la seconda stagione di One Piece sul set, e ora un nuovo aggiornamento suggerisce che lo un altro membro della Baroque Works.

La voce arriva come già anticipato per altri ruoli poi confermati, da Discord, poiché la comunità di One Piece Live Action è piena di investigatori. Nel mese scorso, il team ha scoperto una serie di possibili casting per One Piece, e le ultime puntano a Mr. 11. Un CV aggiornato dell’attore Alan Foulis suggerisce che interpreterà Mr. 11 nell’adattamento live-action.

Ovviamente, Netflix non ha rivelato nessuna conferma su questi casting. La seconda stagione di One Piece ha presentato una serie di nuovo attori, ma ovviamente ce ne sono altri che devono ancora emergere. Ad esempio, non sappiamo ancora chi interpreterà Nico Robin, altrimenti nota come Miss All Sunday. Non ci è stato detto neanche come apparirà Tony Tony Chopper nell’adattamento live-action, ma questa informazione verrà pubblicata molto presto. Dopotutto, le riprese della seconda stagione sono in corso, quindi Netflix deve aver ottenuto l’approvazione per il piccolo dottore.

Per quanto riguarda Mr. 11, l’uomo fa parte della Baroque Works ed è in coppia con Miss Thursday nella serie. Non ha un ruolo importante nella saga di Alabasta, ma inizia durante l’arco narrativo di Little Garden. Incontriamo Mr. 11 dopo che è stato catturato dal Capitano Smoker e viene ingannato nel rivelare informazioni sul suo lavoro.

Riguardo la prima stagione del live-action di One Piece di Netflix, tutti gli episodi sono disponibili sottotitolati e doppiati. La produzione della prossima stagione è iniziata a luglio e non è stata ancora fissata una data di uscita per il lancio della seconda stagione. Quindi ci sarà ancora un po’ da attendere per questo, nel frattempo, è possibile dare un’occhiata alla serie anime su Netflix o Crunchyroll mentre i capitoli del manga su mangaPlus.

