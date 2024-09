One-Punch Man: il Samurai Atomico torna per la terza stagione dell’anime

La terza stagione di One-Punch Man è stata confermata e mentre i fan della serie attendono il grande ritorno di Saitama, J.C. Staff ha condiviso nuove immagini per promuovere il ritorno della serie. Mentre la lotta contro la Monster Association continua, anche l’eroe pelato avrà bisogno di aiuto per affrontare le orde di bestie. Uno degli eroi di livello superiore è il combattente del crimine con la spada, ossia il Samurai Atomico, che torna a mostrarsi in questa illustrazione ufficiale.

L’ultima volta che i fan hanno visto Saitama e la Hero Association sul piccolo schermo, la guerra contro la Monster Association si stava scaldando. Nonostante nessun mostro sia riuscito a impensierire l'”eroe per divertimento”, gli altri si sono ritrovati in grosse difficoltà nel combattere contro i villain degli inferi. Con Garou, l’eroe assassino, che unisce le forze con i mostri per raggiungere i loro malefici obiettivi, la terza stagione porterà sul piccolo schermo i momenti più importanti visti nel manga.

Al momento J.C. Staff deve ancora confermare quando debutterà la terza stagione di One-Punch Man. In base alle battaglie che hanno avuto luogo nel manga e per quello che è accaduto nella seconda stagione, la terza stagione sarà una da seguire molto attentamente.

Nel frattempo riportiamo la sinossi ufficiale della prossima terza stagione di One-Punch Man, rilasciata dallo studio di animazione J.C. Staff:

“Dopo tre anni di “allenamento speciale”, Saitama è diventato così forte da essere praticamente invincibile. Persino i suoi avversari più potenti vengono eliminati con un solo pugno. Insieme a Genos, il suo fedele discepolo, Saitama svolge i suoi doveri ufficiali da eroe come membro dell’Associazione degli eroi. Un giorno, dei mostri che affermano di appartenere alla Monster Association appaino all’improvviso, prendendo in ostaggio un bambino di un dirigente della Hero Association. Gli eroi di classe S si riuniscono e pianificano un raid nel nascondiglio della Monster Association per salvare l’ostaggio. Nel frattempo, Garou, un “mostro umano” che è stato preso dalla Monster Association durante una battaglia con gli eroi, si risveglia nel nascondiglio della Monster Association“.

Fonte – Comicbook