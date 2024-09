Bleach TYBW: svelata la data di uscita ufficiale della terza parte

La stagione finale dell’anime di Bleach sta per tornare sul piccolo schermo con la sua terza parte e questo vuol dire che Ichigo Kurosaki si riunirà presto ai fan. Coloro che non ne fossero a conoscenza, questo autunno ci sarà la première della terza parte dell’adattamento anime intitolato Bleach: La Guerra dei Mille Anni. E dopo tanti mesi di attesa finalmente oggi si scopre la data di uscita dell’anime. Infatti la terza parte dell’anime di Bleach: la Guerra dei Mille Anni debutterà il 5 ottobre.

L’aggiornamento arriva direttamente dal team di Pierrot, che ha pubblicato un nuovo promo di Bleach in Giappone. Questo ha rivelato ai fan che la terza parte di Bleach sarà pubblicata il 5 ottobre in Giappone. Come al solito, i fan possono aspettarsi i nuovi episodi in ​​streaming su Disney+. E tutti coloro che hanno bisogno di recuperare il nuovo anime di Bleach prima della terza stagione, è possibile recuperare le prime due parti sullo stesso servizio di streaming.

La stagione autunnale sarà molto importante per l’industria degli anime esattamente come quella degli anni passati. Bleach farà parte del programma degli anime di questo autunno insieme ad altri debutti e ritorni attesi come Dragon Ball Daima e Dandadan. Anche altre serie come Blue Lock, Uzumaki, Re:Zero: Starting Life in Another World, Sword Art Online e Blue Exorcist renderanno ottobre un mese imperdibile per tutti i fan. Questi infatti avranno molto materiale da guardare.

Per quanto riguarda Bleach, l’anime ha avuto inizio nell’ottobre 2022 dopo la fine della serie anime nel 2012. Il ritorno prometteva di adattare il resto del manga di successo di Tite Kubo che Pierrot non era riuscito ad animare all’epoca. Dopo il suo lancio, la Guerra dei Mille Anni è diventato un grande successo tra i fan e la sua seconda parte è stata presentata a luglio 2023. Ora, la terza stagione è all’orizzonte e Bleach prevede di rilasciare una quarta e ultima parte della stagione in corso in seguito.

Per saperne di più su Bleach e in particolare sul manga, tutti i capitoli sono disponibili per la lettura su Manga Plus o sull’app Shonen Jump.

Fonte – Comicbook