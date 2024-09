Dragon Ball Daima: quali personaggi saranno esclusi dalla linea temporale?

Dragon Ball Daima ha rivelato qualcosa in più su cosa aspettarsi dalla nuova serie anime con l’ultimo trailer. Questo ha inevitabilmente sollevato alcune domande incentrate sulla linea temporale, che pare escluderà alcuni personaggi in quanto sospettosamente assenti. Dragon Ball Daima è una nuovissima serie anime in arrivo l’11 ottobre e commemorerà il 40° anniversario dal debutto del manga scritto e disegnato da Akira Toriyama sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Questa è una nuova serie in cui Toriyama ha potuto creare la storia e i personaggi prima della sua scomparsa, e ha sollevato domande su cosa aspettarsi da questo progetto in generale.

Daima ha condiviso un nuovo trailer che rivela di più su Goku Mini insieme a molti dei nuovi personaggi, suscitando però alcune domande legate all’assenza di alcuni volti mancanti. Non solo personaggi chiave come Gohan non si vedono in azione, né in forma adulta né nella nuova forma “Mini” di tutti, ma anche Beerus, Whis o Broly non sono presenti nel trailer. Ciò potrebbe significare che il posto di Dragon Ball Daima nella linea temporale canonica potrebbe essere ambientato anche prima degli eventi di Super.

Ci si è chiesti se Dragon Ball Daima sia o meno canonico per il franchise, e probabilmente lo sarà considerando che Toriyama ha lavorato sulla storia e sui personaggi. La domanda successiva da quel momento in poi è quando avrà luogo. Infatti l’anime e il manga di Dragon Ball Super hanno da allora introdotto tonnellate di nuovi personaggi. Se Beerus, Whis e Broly mancano, è molto probabile che Daima si ambientato prima degli eventi di Dragon Ball Z: Battle of Gods.

Quindi questo spiegherebbe quelle assenze, ma il fatto che Gohan manchi è un bel grattacapo. Non è probabilmente una domanda molto cruciale, dato che Gohan probabilmente non avrà un ruolo importante nella nuova avventura di Goku, ma è certamente curioso il motivo per cui non è ancora stato rivelato nei materiali promozionali visti finora.

Fonte – Comicbook