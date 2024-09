Kagurabachi: il manga festeggia il primo anno su Jump con un nuovo arco

Kagurabachi si trova ora nel mezzo dei festeggiamenti per il primo anniversario dal suo debutto sulla rivista di Shueisha e per celebrare il grande traguardo, ha lanciato un arco narrativo. Kagurabachi ha debuttato per la prima volta sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha a settembre del 2023 e, dal modo in cui i fan hanno accolto la serie, si potrebbe pensare che sia in corso da molto più tempo.

Kagurabachi ha dato il via ai festeggiamenti per il primo anniversario della pubblicazione del manga con un tempismo perfetto. Infatti il capitolo più recente della serie ha anche introdotto il prossimo arco narrativo importante. L’Arco dell’Assassinio del Portatore di Spade segna il terzo arco narrativo principale della serie. Questo vedrà Chihiro fare squadra con i Kamunabi per proteggere i portatori originariamente sotto contratto con le Lame Incantate nei capitoli successivi.

Riprendendo dal cliffhanger che ha visto Chihiro Rokuhira sotto processo dai Kamunabi, questi continuano a tormentarlo su cosa intende fare con le Lame Incantate in caso le impugnasse. È ancora molto chiaro che Chihiro non ha alcun desiderio di tirarsi indietro da loro e continuerà a combatterli quando gli verrà data l’opportunità. Ma i loro interessi si allineano in modo importante poiché gli Hishaku hanno iniziato ad agire.

Questo arco inizia con un attacco a uno degli appaltatori delle Lame Incantate, Yoji Uruha, che ha firmato con la Lama Incantata Kumeyuri. Uruha è affezionato al padre di Chihiro e rivela che gli è stata affidata la lama 18 anni fa, ma è rimasto sconsolato quando ha saputo della morte del padre di Chihiro e del furto delle Lame Incantate. Non passa molto tempo prima che gli Hishaku attacchino il suo nascondiglio e quindi Chihiro e Hakuri entrano in azione per aiutarlo a proteggerlo.

Mentre l’arco entra nel vivo, è ormai chiaro che Chihiro e i Kamunabi si scontreranno con le misteriose nuove armi magiche degli Hishaku, poiché devono proteggere i Portatori di Spada, che perdono la facoltà di accedere alla propria stregoneria finché sono ingaggiati con una Lama Incantata.

Fonte – Comibook