Tra le uscite DC targate Panini del 5 settembre 2024 troviamo il secondo volume di Wonder Woman: Agente di Pace e il primo volume della raccolta del ciclo di Freccia Verde firmato da Benjamin Percy.

Inoltre viene riproposta in formato deluxe un’opera storica come Batman: Urla nella Notte, di Archie Goodwin e Scott Hampton!

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 5 settembre 2024.

Le uscite DC Panini del 5 settembre 2024

Wonder Woman: Agente di Pace 2

Protettrice del Mondo

27,00 €

Contiene: Wonder Woman: Agent of Peace (2020) #12/23

Diana combatte per la pace nel mondo degli uomini: un lavoro tutt’altro che semplice!

Le nuove avventure di Wonder Woman in carica come agente di pace negli Stati Uniti e nel resto del globo!

Nazioni in subbuglio, streghe malvagie e bracconieri. Amici come Steve Trevor e Zatanna e nemici del calibro di Cheetah e Lex Luthor…

Una serie di racconti inediti firmati da Bryan Hill, Tim Seeley, Aaron Lopresti, Tom Derenick e tanti altri!

Freccia Verde di Benjamin Percy 1

Predatori Notturni

DC Evergreen

34,00 €

Contiene: Green Arrow (2011) #41/52, Green Arrow Annual (2015) #1, DC Sneak Peek: Green Arrow (2015) #1

Comincia qui la leggendaria run dell’Arciere di Smeraldo scritta da Benjamin Percy!

C’è un nuovo sceriffo in città: si chiama Panopticon e nulla sfugge ai suoi occhi elettronici. Ma Freccia Verde non è sicuro che i droni siano migliori dei criminali a cui danno la caccia.

Un virus antico e pericolosissimo si sta diffondendo nel mondo: il Lukos porta gli esseri umani a sfoderare la loro componente più ferina e pericolosa… e Oliver Queen stesso verrà infettato!

Come si comporterà nel momento in cui emergeranno i suoi istinti più bestiali?

Batman: Urla nella Notte

DC Deluxe

25,00 €

Contiene: Batman: Night Cries (1991) #1

Una serie di terribili crimini legati ai bambini sconvolge Gotham City.

Batman e il commissario Gordon si mettono alle calcagna del colpevole, ma entrambi dovranno fare i conti con gli orrori che stanno cercando di contrastare!

E nella disperata ricerca dell’assassino, si renderanno conto del circolo vizioso che forse non riusciranno a spezzare…

Un capolavoro dei primi anni 90, con disegni pittorici e grandi atmosfere, riproposto in edizione deluxe!

La Lega della Giustizia d’America 5

DC Classic Silver Age

32,00 €

Contiene: Justice League of America (1960) #42/54

La serie originale della Justice League supera i cinquanta numeri!

Batman, Wonder Woman, Superman e tanti altri eroi sono di nuovo in prima linea per combattere le minacce più incredibili.

Con episodi epici come Metamorpho dice no e L’epidemia che colpì la Justice League, oltre a storie rarissime o inedite in Italia!

Una vera chicca per gli amanti della Silver Age!

Jack of Fables 3

Il Principe Cattivo

DC Black Label Hits

14,00 €

Contiene: Jack of Fables (2006) #12/16

Jack dei Racconti è scappato da Las Vegas dopo essersi rifatto una fortuna che, ovviamente, è già andata in fumo!

Ancora più assetato di denaro, il nostro può sempre contare su Gary, anche noto come Fallacia Patetica, per risalire la china.

Ma la via per la ricchezza sarà dura: lo aspettano il Grand Canyon, il suo doppio malvagio Wicked John e altre insidie!

Ma cosa c’entra con tutto ciò la leggendaria spada Excalibur? E perché… spunta dal petto di Jack?!