Naruto: Kishimoto commenta la serializzazione mensile di Boruto

Dopo la fine di Naruto, Kishimoto ha accettato di proseguire con le vicende del villaggio della foglia con Boruto: Naruto Next Generations, cambiando le carte in tavola per il figlio del Settimo Hokage e gli altri ninja di Konoha. Questa volta però, il famoso mangaka ha affidato quasi tutto al suo ex assistente, Mikio Ikemoto, e recentemente ha ricordato i “bei vecchi tempi” in cui Naruto ha debuttato per la prima volta su Weekly Shonen Jump.

Seguendo il mondo dei ninja per decenni, il franchise di Naruto ha recentemente capovolto il suo mondo in Boruto: Two Blue Vortex e Kishimoto e Ikemoto sono più che felici di discutere della realizzazione del manga e del suo programma.

Lo Studio Pierrot ha dichiarato in passato che, con l’adattamento anime in pausa, la serie tornerà riportando i fan agli eventi della serie originale. Promettendo quattro nuovi episodi che esplorano i giorni dell’infanzia di Naruto, Pierrot ha messo le puntate in attesa a tempo indeterminato. Il motivo era che era necessario più lavoro per realizzare al meglio i prossimi episodi, così la casa di produzione ha rivelato che sta lavorando ad un programma più stagionale piuttosto che settimanale. Kishimoto non era l’unico a lavorare su programma settimanale.

In una nuova conferenza stampa, Kishimoto ha dichiarato di non aver mai avuto l’opportunità di sperimentare un programma mensile quando disegnava Naruto, decantando la sua invidia per non dover attenersi a una routine settimanale. Infatti per Naruto ha pubblicato nuovi capitoli ogni settimana, proprio come One Piece e Jujutsu Kaisen. Sebbene chi pubblica ogni mese realizza capitoli con più pagine, questo permette si mangaka di avere più tempo per pensare alla trama e dedicarsi agli aspetti tecnici delle tavole.

Kishimoto non ha perso tempo a gettare il mondo di Boruto nel caos quando il creatore di Naruto è tornato al manga. Una volta assunto il ruolo di sceneggiatore, ha subito eliminato personaggi come Jigen e Kurama per concludere Naruto Next Generations. Con Two Blue Vortex, la seconda parte del manga, proprio come Shippuden, i personaggi sono più grandi e il protagonista è in fuga dal Villaggio a causa del folle piano di Kawaki messo in atto dalle abilità di Ada.

