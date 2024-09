Perfect Blue e Inside Out 2: due capolavori animati in home video

Due capolavori animati stanno arrivando in home video grazie a Eagle Pictures. Per la prima volta in alta definizione Perfect Blue, dal 24 ottobre, in edizione combo DVD+Blu-ray. Il sequel record di incassi Inside Out 2 dal 9 ottobre, nei formati DVD, Blu-Ray e Steelbook Blu-ray. Vediamoli nel dettaglio.

Perfect Blue per la prima volta in blu-ray

Esordio del leggendario Satoshi Kon (Tokyo Godfathers, Paranoia Agent, Paprika), che firma il primo, visionario psycho-thriller di animazione giapponese della storia, Perfect Blue è realizzato con la supervisione di Katsuhiro Ōtomo (Akira).

Di fronte allo scarso successo commerciale, la cantante Mima deve abbandonare il microcosmo rosa confetto delle idol per essere “rilanciata” come attrice, in un mondo dove invece è solo carne da macello. Ottiene la parte di una ragazza psicologicamente instabile nella serie tv Doppio legame ma inizia a ricevere anonimi messaggi di minaccia da parte di un fan otaku che non ha tollerato il cambiamento d’immagine della “sua” Mima, e una serie di incidenti colpisce il set di lavorazione.

La stessa Mima, abituata a essere un mero simulacro, inizia a perdere contatto con la propria identità: chi è la vera Mima? Quella che veste gli ingenui costumi della idol? Quella che compare sorridente su Internet? Quella che fa la spesa al supermercato? La ragazza schizofrenica di Doppio Legame? L’illusione di se stessa? Oppure solo l’illusione di tutti?

Inside Out 2, sequel di successo

Il 9 ottobre arriva invece Inside Out 2, il film d’animazione targato Disney Pixar, fenomeno indiscusso del box office italiano e mondiale, che ha raggiunto il record assoluto di 1 miliardo di dollari a livello globale (di cui 46 milioni di euro in Italia), aggiudicandosi il primato di film animato con il maggiore incasso nella storia del cinema.

In questo secondo capitolo si torna nella mente di Riley – da poco entrata nell’adolescenza – con il Quartier Generale messo a soqquadro da un evento completamente inaspettato: l’arrivo di nuove esilaranti Emozioni. Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto si trovano a dover gestire la presenza di Ansia e dei suoi amici – Imbarazzo, Noia e Invidia. Questi ultimi mettono in crisi la stabilità faticosamente conquistata da Gioia. Un’esplorazione divertente e toccante nella mente complessa di una ragazza alle soglie della pubertà.

Tra i contenuti extra troviamo numerose scene tagliate, tra cui una sequenza d’apertura alternativa del film. Nella sequenza, Riley cerca di cantare goffamente una canzone originale composta per un’audizione scolastica. Presente inoltre uno speciale commento video del team creativo Disney Pixar dedicato alla scena dell’Oscuro Segreto. Questi è un ricordo represso che la giovane protagonista tiene ben celato nel caveau della memoria e che viene rivelato solo nella scena post-credits. Infine un documentario sulla realizzazione della pellicola.