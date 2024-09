Naruto: Kishimoto parla della forte somiglianza tra Boruto e Sasuke

Naruto Uzumaki rimarrà per sempre impresso nella mente di tutti i fan della serie. Il suo sogno di diventare Hokage lo ha portato ad affrontare tante sfide e tantissimi momenti molto dure. Dopo aver creato un forte legame con Kurama, la Volpe a Nove Code sigillata dentro di lui, una volta diventato il capo del Villaggio della Foglia ha dovuto affrontare altri problemi non correlati a Kurama. A causa dell’Organizzazione Kara e alla minaccia sempre presente degli Otsutsuki, Boruto aveva bisogno di un serio aiuto per proteggere il Mondo Ninja. Fortunatamente, il figlio del Settimo ha trovato sia un alleato che un mentore in Sasuke Uchiha, l’ex membro della squadra 7 che ha da sempre avuto un legame particolare con Naruto. In una nuova intervista con Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto, i mangaka hanno parlato della relazione tra il maestro e l’apprendista.

Nell’ultima serie manga Boruto: Two Blue Vortex, il giovane Uzunaki è cresciuto in modo simile a come era successo a suo padre in Naruto: Shippuden. Sfortunatamente per il figlio del Settimo Hokage, le cose sono molto più terribili rispetto a suo padre. Grazie al potere di Ada, il Villaggio della Foglia ora crede che Boruto sia responsabile della morte dei suoi genitori, dato che Kawaki ha intenzione di eliminare tutti i membri degli Otsusuki. Anche se il mondo dei ninja ha voltato le spalle a Boruto, il Clan Uchiha si schiera con il figlio di Naruto.

Durante una recente intervista, Mikio Ikemoto, ha rivelato che Boruto fa di tutto per impressionare il suo sensei. Il figlio di Naruto indossa abiti simili a quelli di Sasuke, sperando di impressionare il padre di Sarada. Ora però Sasuke si trova in una situazione disperata a causa degli Alberi Divini e dei loro piani per il mondo dei ninja. Per questo Boruto dovrà fare tutto il possibile per aiutare il suo insegnante.

Al momento, Studio Pierrot deve ancora rivelare quando aspettarci il ritorno di Boruto e Naruto sul piccolo schermo. In precedenza, lo studio di animazione aveva confermato che sarebbe tornato alla serie originale con quattro episodi originali, concentrandosi sui primi giorni del protagonista dell’anime. Tuttavia, poiché Pierrot si sta concentrando su una formula più stagionale, al momento non si conosce una data di ritorno dell’anime.

Fonte – Comicbook