Spider-Man: La Vendetta dei Sinistri Sei | Recensione

Marco -Spider-Ci- Novelli 2024-08-30T07:00:41+02:00 Autori: Erik Larsen (storia e disegni) Formato: 17X26, 160p., C., colori Prezzo: 15,00 euro Genere: Supereroi Provenienza: USA Casa editrice: Panini Comics Data di pubblicazione: 29 ago. 2024

Erik Larsen è un artista a tutto tondo, che nell’arco della sua fulgida carriera ha scritto, sceneggiato e disegnato numerosi fumetti, ma ha assunto anche ruoli rilevanti come editore e direttore finanziario per la Image Comics, che ha contribuito a fondare insieme ad artisti come Todd McFarlane, Jim Lee e Rob Liefeld.

Aver sostituito proprio l’amico McFarlane, prima su The Amazing Spider-Man e poi sulla sua collana Spider-Man, ha contribuito a buona parte del successo di Larsen, dove si è fatto notare per le sue tavole esplosive e dinamiche, che non fecero rimpiangere il suo predecessore.

Lo stile di Larsen, infatti, ricordava molto quello di McFarlane, anche se era meno esagerato nelle pose e più preciso a livello anatomico, ma comunque di grande impatto e cinetico al punto giusto per poter rappresentare al meglio l’Arrampicamuri.

Per Amazing l’artista realizzò acclamati story-arc scritti da David Michelinie, come Il ritorno dei Sinistri Sei e lo Spider-Man Cosmico, mentre su Spider-Man, la collana fondata da McFarlane, ha voluto scrivere e disegnare una rocambolesca saga in sei parti intitolata La vendetta dei Sinistri Sei.

Questa saga è un concentrato di fumetto anni Novanta allo stato puro, strabordante di sparatorie e combattimenti all’ultimo sangue, con un sacco di personaggi che si contendono la scena. Una trama esilissima, tutta al servizio dell’azione e dell’intrattenimento.

Non serve molto per raccontare la sinossi, infatti, se non dire che i Sinistri Sei, composti da Electro, l’Avvoltoio, Mysterio, un demoniaco Hobgoblin e un riluttante Uomo Sabbia (all’epoca redento), capitanati da un dott. Octopus più agguerrito che mai, con tanto di nuove braccia metalliche in adamantio, si riuniscono per conquistare il mondo, e per farlo si armeranno fino ai denti, prendendo armi in prestito da un’altra dimensione (?!), oltre a un nuovo mostruoso compagno di battaglia, recentemente comparso anche nella run di Nick Spencer sul Ragno…

Per far fronte a questa minaccia, Spider-Man potrà contare sull’aiuto di molti colleghi supereroi, tra cui Hulk, Nova, Ghost Rider e i Fantastici Quattro, ma faranno capolino anche personaggi meno noti come Deathlok, Sleepwalker e il vigilante Solo.

Aspettatevi, dunque, tavole parecchio affollate e un tripudio di azione supereroistica, com’era in voga quegli anni, e di cui Larsen è sempre stato uno dei più fieri baluardi. Qui si è divertito a inserire tutto ciò che più gli piaceva, a cominciare da robot e cyborg potenziati, passando per ingombranti arsenali da combattimento, che riguarderanno sia i villain che il nostro amichevole Spider-Man di quartiere, con tanto di braccio bionico e cannoni spara-ragnatele !

Larsen segue sostanzialmente il tracciato lasciato da McFarlane sulla serie, puntando tutto sull’azione sfrenata e l’impatto visivo, anche se meno ammiccante ed esagerato. Il creatore di Savage Dragon, infatti, non cerca l’”effetto wow” ad ogni costo e le sue tavole, anche quelle più esplosive, sono sempre al servizio della storia e ben calibrate.

E’ interessante notare come lo stile di Larsen sia indubbiamente influenzato da quello di McFarlane, che di fatto ha rivoluzionato il modo di concepire Spider-Man e il suo universo a livello grafico, dagli anni Novanta in poi, ma è altrettanto evidente quanto l’artista abbia tratto ispirazione dal “padre” del Tessiragnatele, ovvero Steve Ditko, sia nelle espressioni che nei look dei personaggi. Ecco perché le sue tavole funzionano così bene: in quanto sono un perfetto mix tra classico e moderno, destinato, quindi, a non invecchiare mai.

Se cercate una lettura di puro intrattenimento, dunque, con una trama ridotta all’osso, ma con tanta (tanta) azione e sparatorie, rappresentate da un Larsen in ottima forma, Spider-Man: La vendetta dei Sinistri Sei è il volume che fa al caso vostro.