Boruto: il manga sequel ha rischiato di non essere serializzato

Boruto è la serie sequel shonen dell’amatissimo e famoso Naruto. Dopo che Kishimoto ha concluso le vicende del ninja biondo e scritto storie legate a personaggi iconici come Orochimaru, Madara Uchiha e l’Akatsuki, il protagonista ha finalmente realizzato il suo sogno di diventare Hokage e di essere accettato tra i ninja del Villaggio della Foglia. E dopo aver portato a termine la storia di Naruto con Shippuden, Masashi Kishimoto ha deciso di seguire la generazione successiva di ninja di Konoha in Boruto Uzumaki.

Intitolata Boruto: Naruto Next Generations, questa serie manga è il sequel che si concentra sul figlio di Naruto. Al momento la serie manga ha dato il via alla seconda parte, Two Blue Vortex. Quindi fino ad ora il percorso della serie disegnata da Ikemoto è molto importante, tuttavia in una nuova intervista, Kishimoto ha confermato che Boruto era molto vicino a non iniziare.

Mentre Two Blue Vortex continua a pubblicare nuovi capitoli su base mensile, il futuro dell’anime di Boruto rimane un mistero. Dopo che il figlio del Settimo si è alleato con Kawaki contro il malvagio Code, Studio Pierrot ha deciso di mettere in pausa l’adattamento anime. Inizialmente, Pierrot ha annunciato che il franchise shonen sarebbe continuato con quattro episodi speciale della serie originale di Naruto, riportando gli spettatori indietro nel tempo. Successivamente, però, Pierrot ha deciso di adottare un approccio diverso, concentrandosi su un atteggiamento più stagionale. Il che significa che l’anime di Naruto si prenderà più tempo prima di tornare.

In una recente intervista, Masashi Kishimoto ha affermato che se il suo assistente, Mikio Ikemoto, non avesse voluto occuparsi della storia di Boruto, allora il franchise shonen si sarebbe effettivamente concluso con Naruto. Ikemoto continua a lavorare sul manga di lunga data, e prima ha fatto scuola lavorando come assistente di Kishimoto, per poi diventare il mangaka principale della prima e della seconda parte del sequel incentrato sul figlio del Settimo Hokage e di Hinata.

Mentre Boruto non ha ancora una data di ritorno sul piccolo schermo, la serie tv avrà alcuni momenti importanti da coprire quando tornerà. Dopo la battaglia di Kawaki e Boruto contro Code, il mondo diventa un posto molto diverso per il giovane ninja biondo a causa delle macchinazioni di Ada e del piano dello stesso Kawaki per far passare Boruto come il nemico da temere ed eliminare.

Fonte – Comicbook