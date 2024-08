Tra le uscite J-POP Manga del 28 agosto 2024 troviamo Oshi No Ko – My Star. Il Romanzo: Spica, la prima stella della sera, scritto dall’autore della serie, Aka Akasaka, e da Hajime Tanaka con copertine e illustrazioni del disegnatore Mengo Yokoyari. Il romanzo arricchisce la storia del manga raccontando un momento cruciale del passato della protagonista, la idol Ai Hoshino, con in aggiunta alcune storie brevi inedite. Il volume sarà in vendita sia singolarmente che all’interno dell’esclusivo B-Komachi Collection Box in bundle con l’edizione variant del volume 14 del manga e la dress-up doll di Ruby Hoshino.

Strani simboli e omicidi causati da bizzarri fenomeni paranormali… Un’inchiesta giornalistica sulla collusione tra politica e mafia si trasforma in un’indagine ancora più rischiosa che sconfina nel soprannaturale…

Sarà disponibile da fine agosto il primo volume di Chaos Game, una coinvolgente nuova serie thriller firmata da Daiki Yamazaki, già vincitore del Four Seasons Grand Prize del contest invernale 2020 organizzato dalla rivista “Afternoon”.

Ran Suzuki, una giornalista assetata di giustizia, ottiene le prove che collegano un politico alla malavita. Ma “qualcosa” di ancor più pericoloso della criminalità organizzata inizia a darle la caccia…

Tra giochi di sguardi e dialoghi allusivi, la tensione tra la bella Sumire e il compagno di banco ripetente Reo sale alle stelle nel secondo volume di Inazuma & Romance – Colpo di fulmine! Quale sarà il segreto di Reo? Ed è solo l’attrazione reciproca che dà ai due ragazzi la sensazione di conoscersi da sempre? Quello che è iniziato come uno shojo classico potrebbe avere dei risvolti inaspettati…

Grande ritorno anche per Kowloon Generic Romance 9, accompagnato dalla raccolta di racconti dell’autrice, Jun Mayuzuki, con Sayonara Daisy.

Continuano Akane Banashi 7, Choujin X 9, Non Tormentarmi, Nagatoro! 19, Overlord – Il Romanzo 12, Rent a Girlfriend 22, Zombie 100 – Cento Cose da Fare Prima di Non-Morire 15.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 28 agosto 2024.

Le uscite J-POP Manga del 28 agosto 2024

RISTAMPE

DanDaDan 2,3,5,6,8 e 9

Dark Souls – Redemption 01

USCITE DIGITALI

Choujin X 09

Akane Banashi 07

Non tormentarmi, Nagatoro! 19

Rent a Girlfriend 22

Oshi no Ko – My Star 14

World’s End Harem – After World 18