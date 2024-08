Tra le uscite manga Star Comics del 26 agosto 2024 tornano, dopo la pausa dovuta alle vacanze estive, tanti grandi successi della casa editrice.

Da One Piece a Gachiakuta, da Edens Zero a Witch Watch, riprendono le uscite regolari delle varie testate che avevamo lasciato a giugno-luglio.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 26 agosto 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 26 agosto 2024

A COUPLE OF CUCKOOS n. 11

FAN n.299

di Miki Yoshikawa

€ 5,90

LA SCOPPIETTANTE COMMEDIA ROMANTICA CHE HA ISPIRATO L’OMONIMA SERIE ANIME DI SUCCESSO

Nella stanza d’hotel in cui sono reclusi Nagi ed Erika fa irruzione un personaggio inaspettato dando il via a un duello con in palio Nagi. Nel frattempo Hiro, che finora era stata in balia di Ai, mette in atto un piano per riprendersi il ruolo da “protagonista”… Ma le cose andranno davvero come ha programmato? Nell’austero Meguro Myojin i rapporti amorosi tra i cinque ragazzi finiscono per stravolgersi…

A WHITE ROSE IN BLOOM n. 2

QUEER n.95

di Asumiko Nakamura

€ 6,90

DALL’AUTRICE DELLA SERIE MANGA DI SUCCESSO “COMPAGNI DI CLASSE”, UN’EMOZIONANTE STORIA D’AMORE DI DUE GIOVANI DONNE.

Quando Ruby e Steph iniziano ad avvicinarsi grazie all’esame per la borsa di studio, il padre di Ruby si presenta a scuola e la porta a casa con sé. L’uomo desidera che la figlia viva con lui in Italia, però lei non è molto entusiasta all’idea di lasciare l’istituto. Anche Steph non vuole che la sua compagna parta, così escogitano insieme un piano per impedirlo: se Ruby otterrà la borsa di studio, allora suo padre sarà costretto a farla restare. L’impresa non sarà affatto facile, ma con Steph come insegnante tutto è possibile!

CLAYMORE NEW EDITION n. 21

di Norihiro Yagi

€ 5,90

Deneve e le altre, sulle tracce di Miria, sono partite alla volta dell’Organizzazione per annientarla. Lungo la strada si uniscono a delle guerriere della nuova generazione e distruggono un laboratorio per la produzione di Yoma. Di contro, l’Organizzazione si affretta a sviluppare degli esseri ancora più potenti… ma dinanzi a loro fa la sua comparsa Miria, che tutti pensavano morta!

EDENS ZERO n. 23

YOUNG n.357

di Hiro Mashima

€ 5,50

UN INCREDIBILE VIAGGIO SPAZIALE ALLA SCOPERTA DI STELLE E PIANETI SCONOSCIUTI!

Sono iniziati i duelli fra Shiki e compagni e le Quattro Stelle Nere del Re Demone! I nostri vengono balzati in uno spazio alternativo dove ognuno è costretto a combattere da solo la propria battaglia. Shiki sbaraglia Wizard ma Weisz viene sconfitto da Killer e Rebecca da Clown. Nemmeno Homura riesce a competere con la potenza di Brigandine… In tutto questo, Killer e Clown penetrano nell’Edens Zero e la situazione rischia di peggiorare ulteriormente!

GACHIAKUTA n. 7

JANKU n. 7

di Hideyoshi Andou,Kei Urana

€ 5,20

PREPARATEVI AL NUOVO GRANDE SUCCESSO MANGA!

Rudo e compagni sono caduti dritti dritti nella trappola preparata dal boss dei Vandali. Mentre i Ripulitori se la vedono ognuno con il proprio avversario, Rudo si sente fare la proposta più assurda che potesse aspettarsi: “Ti va di buttare giù il Mondo Celeste insieme a me?”. Quale sarà la sua risposta? E riusciranno lui e il suo gruppo a divincolarsi dalle pericolose trame del boss dei Vandali?

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR n. 26

FAN n.298

di Aka Akasaka

€ 6,50

CHI SI INNAMORA… PERDE!

Manca poco più di un mese prima che Shirogane vada a studiare all’estero e per Shinomiya comincia un periodo più turbolento del previsto: esplodono infatti i confitti in famiglia e lei si ritrova coinvolta in una vera e propria lotta di potere che, per di più, rischia di produrre dei seri contraccolpi sulla famiglia del ragazzo… L’unica soluzione sembrerebbe quella di lasciarlo, ma Shirogane e i membri del consiglio studentesco entrano in azione per riprendersi Kaguya!

MARRIAGETOXIN n. 4

STARDUST n.136

€ 6,50

DA SHONEN JUMP+ ARRIVA UN ESPLOSIVO MIX DI AZIONE, COMICITÀ E ROMANTICISMO!

Gero ha deciso di proteggere Arashiyama, l’addestratrice di criceti, dal brutale cacciatore di assassini, ma quest’ultimo sembra davvero un osso duro. Come se non bastasse, la vita di Arashiyama è in pericolo a causa di un piano elaborato dagli addestratori di belve, una delle cinque grandi famiglie… Che l’unica soluzione sia penetrare nella roccaforte nemica?!

ONE PIECE n. 108

YOUNG n.358

di Eiichiro Oda

€ 5,20

PROSEGUE A VELE SPIEGATE L’EPOPEA DEL MAESTRO ODA. QUALI ALTRI RECORD POTRÀ ANCORA BATTERE?

Rufy e i suoi pianificano la fuga da Egghead ma una grande flotta di navi della Marina, capitanata dall’ammiraglio Kizaru, circonda l’isola del futuro! C’è in gioco anche uno dei Cinque Astri di Saggezza e si preannuncia così una battaglia su una scala senza precedenti…

PANDORA HEARTS NEW EDITION n. 3

SHIN n.3

di Jun Mochizuki

€ 12,90

A GRANDE RICHIESTA, L’ATTESISSIMA SERIE DI JUN MOCHIZUKI IN UNA NUOVA SPLENDIDA EDIZIONE!

Alice si trovava lì quando cent’anni prima era avvenuta la tragedia e, tra i ricordi tenuti segreti, la conclusione cui si è giunti è stata la cancellazione di un’esistenza. Come se per lei questa rappresentasse l’unica salvezza…

PETSHOP OF HORRORS n. 3

OSHARE n.6

di Matsuri Akino

€ 9,00

INTRIGANTE, ORIGINALE E AFFASCINANTE. UNA DELLE SERIE PIÙ IMPORTANTI DEGLI ANNI NOVANTA.

Il detective Orcot continua a dirsi convinto che esista un nesso tra il Conte D e i casi che si trova ad affrontare, ma più si ostina a cercare la verità, più finisce invischiato nell’inquietante e trasognata atmosfera che ammanta il misterioso uomo cinese e il suo negozio come un inebriante incenso allucinogeno…

QUEEN’S QUALITY n. 20

UP n.237

di Kyosuke Motomi

€ 5,20

IL POTERE DELLA REGINA SI È RISVEGLIATO!

Yanagi, il capofamiglia del clan Suzaku e nemico numero uno del clan Genbu, è il padre di Fumi, mentre la “K” è in realtà quel che resta di Kaede, sua madre. Messa di fronte a questa scioccante verità, Fumi giura comunque di sconfiggere i suoi genitori, ma per non esitare in quel momento è necessario che la ragazza conosca la vera identità di sua madre. Tsubasa comincia quindi a pensare di far scoprire a Fumi tutto ciò che conosce di Kaede, usando però dei modi insolitamente dolci…

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 11

BIG n.103

di Hiro Mashima

€ 5,90

LA SPLENDIDA RIEDIZIONE DELLA PRIMA GRANDE OPERA DEL MAESTRO DEL MANGA HIRO MASHIMA, AUTORE DI FAIRY TAIL E EDENS ZERO!

Il “diavolo biondo” è libero! Ha raso al suolo Megaunit, la prigione di massima sorveglianza situata nel deserto sotto il controllo dell’Impero, ed è evaso. Si è anche definito “Dark Bring Master”, affermando di essere in possesso di Sinclair, la Dark Bring responsabile dell’Overdrive… A quali esiti porterà l’acerrima battaglia tra le Rave e le Dark Bring?!

SHENZE n. 3

STAR X JUNDO n.3

di Djade,KRE

€ 9,90

STAR COMICS E JUNDO PRESENTANO IN COLLABORAZIONE L’EDIZIONE CARTACEA DEL SORPRENDENTE WEBCOMIC CINESE DI KRE E DJADE!

Xu Shenze è finalmente giunto nel luogo dove si trova Dio. Questa è la sua ultima possibilità per scoprire cosa nasconde il paese di Shitou. Il tempio ancestrale contiene le risposte, le verità… forse il passato di Dio…? Dove porta la sottile linea che divide dolore e male?

Il tormentato viaggio di Shenze sta per giungere alla sua conclusione…

SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE n. 9

DERE n.9

di Maki Keigo

€ 6,50

ARRIVA FINALMENTE IN ITALIA UNA DELLE ROM-COM PIÙ FRIZZANTI E AMATE DEGLI ULTIMI ANNI!

Una volta annesso Saruogi alla loro affiatata comitiva, Shikimori e Izumi sono finalmente pronti a partire per la gita scolastica! Izumi ha un debole per Kyoto e le studia tutte per organizzare la giornata perfetta per i suoi amici. Non solo: riusciranno i due piccioncini a ritagliarsi un po’ di tempo per loro, fra un’attività di gruppo e l’altra?

SUZUME n. 2

KAPPA EXTRA n.300

di Denki Amashima,Makoto Shinkai

€ 6,90

DOPO WEATHERING WITH YOU, L’ADATTAMENTO MANGA DEL NUOVO FILM DI MAKOTO SHINKAI, CAMPIONE D’INCASSI NEI CINEMA DI TUTTO IL MONDO!

Suzume e Sota lasciano il Kyushu e si mettono in viaggio per chiudere le porte ed evitare che il verme provochi altre catastrofi naturali. Daijin, la pietra di volta che ha assunto le sembianze di un gatto, sta vagando per il Giappone, aprendo una porta dietro l’altra. I ragazzi, sulle sue tracce, arrivano fino a Kobe. Nel frattempo, Sota percepisce che qualcosa in lui è cambiato…

TALES OF WEDDING RINGS n. 14

WONDER n.140

di Maybe

€ 6,50

SOLO IL ‘RE DEGLI ANELLI’ POTRÀ SALVARE IL LORO MONDO. MA PER FARLO… DOVRÀ SPOSARE 5 PRINCIPESSE!

Nephritis vuole dare sfogo ai sentimenti che prova per Sato, così una notte, durante una gita, s’intrufola nella camera del ragazzo e per di più insieme a Hime… Cosa farà Sato di fronte al doppio approccio delle due mogli? Seguendo il consiglio di Saphir, anche Granat decide di puntare il tutto e per tutto e di farlo il giorno di San Valentino… I sentimenti delle principesse esplodono violentemente durante il “viaggio di nozze”!

THE BOXER n. 8

MANHWA n.108

di Jihun Jung

€ 13,90

FRA LE SERIE PIÙ ADRENALINICHE DELLA PIATTAFORMA WEBTOON, CON OLTRE 160 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI!

Fabrizio è stato sconfitto, sfuggendo per un soffio alla morte e tornando sano e salvo tra le braccia della sua famiglia. Dopo aver conquistato sette categorie di peso con la sua potenza distruttiva, Yu si trova ad affrontare Viktor Grigoroyevich, il campione mondiale dei pesi massimi leggeri. Con quale arma affronterà questo pugile dal bizzarro taglio alla moicana, un “fortunato” che punta tutto su una sola mossa, dotato di un pugno micidiale?!

WITCH WATCH n. 8

STARDUST n.135

di Kenta Shinohara

€ 5,90

LA NUOVA FRIZZANTE SERIE DELL’AUTORE DI ASTRA LOST IN SPACE!

Un’affermazione messa in giro da quel chiacchierone di Kanshi si diffonde in un batter d’occhio… E a portare ulteriore scompiglio si aggiunge un avvertimento a Morihito e agli altri da parte del presidente del Comitato Studentesco! Al contempo, “qualcosa” comincia improvvisamente ad allungarsi in maniera anomala… Il colpevole è uno solo ed è assolutamente indispensabile evitare ogni tipo di guaio! I nostri mettono dunque in atto un piano disperato per tornare a casa e sciogliere l’incantesimo!