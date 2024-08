One Piece: Charithra Chandra commenta il suo casting per Bibi

Uno dei personaggi più attesi della seconda stagione del live-action di One Piece è la principessa Bibi. Si tratta della figlia di Re Cobra ed è la principessa di Alabasta. Bibi è soprattutto una figura essenziale nella prima parte del viaggio della ciurma di Cappello di Paglia, quindi la sua apparizione nella serie Netflix era solo questione di tempo. Dopo il casting di Cobra, della dottoressa Kureha e del dottor Hirilu, il servizio di streaming ha confermato che Charinthra Chandra interpreterà il ruolo della reale dai capelli blu. E dopo l’annuncio, la stessa Chandra ha pubblicato un nuovo video che commenta il suo arrivo nel cast.

Prima di proseguire è bene chiedersi chi è Charinthra Chandra? Non tutti conosceranno l’attrice in questione, ma in passato ha recitato in alcune serie di alto profilo. In particolare, ha interpretato un ruolo significativo in Bridgerton di Netflix e ha interpretato un ruolo da protagonista nel film How To Date Billy Walsh. Ironicamente, Chandra ha anche avuto un ruolo nel mondo anime, doppiato un personaggio nella serie anime di Disney+, Star Wars: Visions. La principessa Bibi non è un personaggio che eccelle nel combattimento, ma la sua dedizione verso il suo popolo ha impattato molto tra i fan.

Charinthra ha lasciato un messaggio a tutti i fan di One Piece, dopo l’annuncio che ha confermato il suo ruolo nella seconda stagione live-action di One Piece: “Sono così emozionata di unirmi al cast di One Piece e mi sento incredibilmente grata a Oda-Sensei per avermi dato fiducia per il ruolo di Bibi. So quanto significhi per tutti voi e lavorerò al massimo per renderle giustizia e rendervi tutti orgogliosi. Ci vediamo presto!”

Ad ora Netflix ha confermato Cobra, i dottori dell’isola di Drum e Bibi, ma ci sono ancora diversi annunci da scoprire sui personaggi importanti. Con la seconda stagione che pare seguirà fedelmente il materiale originale, allora mancano all’appello personaggi come Crocodile, Nico Robin e Tony Tony Chopper. Quest’ultimo è sicuramente il più atteso, soprattutto per scoprire in che modo i produttori adatteranno un personaggio così particolare nel live-action.

