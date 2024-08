Il Destino dei Personaggi Principali

Con il manga di Jujutsu Kaisen che si avvicina alla sua conclusione, i fan si chiedono quali domande cruciali verranno risolte. Una delle principali preoccupazioni riguarda il destino dei personaggi principali come Yuji Itadori, Megumi Fushiguro e Nobara Kugisaki. Riusciranno a sopravvivere alla battaglia finale contro le maledizioni? E quale sarà il ruolo definitivo di Satoru Gojo, la cui potenza è stata al centro di numerose teorie?

Un altro grande mistero che i fan sperano venga risolto è il vero obiettivo di Sukuna. Da tempo si specula su quale sia la sua vera volontà e come intende realizzarla. Il manga ha lasciato numerosi indizi riguardo le sue motivazioni, ma il quadro completo non è ancora chiaro. I lettori sono ansiosi di scoprire come si concluderà la lotta tra Sukuna e i protagonisti e quale sarà il destino di Yuji, che ospita la maledizione.

La Sorte del Mondo delle Maledizioni

La conclusione di Jujutsu Kaisen potrebbe anche portare a cambiamenti significativi nel mondo delle maledizioni. I fan si chiedono se il sistema delle maledizioni sarà completamente distrutto o se sopravviverà in qualche forma diversa. Le alleanze tra stregoni e maledizioni, i tradimenti e le battaglie finali lasciano molte domande in sospeso su come il mondo cambierà dopo la conclusione della serie.

Il finale di Jujutsu Kaisen è atteso con grande ansia, poiché ci sono ancora molte domande senza risposta che potrebbero determinare il destino di tutto l’universo narrativo. I fan sperano che Gege Akutami risolva i principali misteri e dia una conclusione soddisfacente a una delle storie più avvincenti e complesse degli ultimi anni. Con la tensione che cresce ad ogni capitolo, il finale promette di essere memorabile e ricco di colpi di scena.

Fonte Comic Book