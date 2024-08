Negasonic Teenage Warhead, dai film di Deadpool al primo speciale cartaceo

La prima storia in solitaria di Negasonic Teenage Warhead arriva negli States a novembre: il personaggio degli X-Men, diventato una star grazie alle sue apparizioni nei film di Deadpool, è stato protagonista di un acclamato arco narrativo di MARVEL’S VOICES INFINITY COMIC sulla app Marvel Unlimited lo scorso anno. Ora, l’intera saga dello scrittore Andrew Wheeler e dell’artista Carola Borelli sarà raccolta per la prima volta in formato cartaceo in NEGASONIC TEENAGE WARHEAD #1.

Questo one-shot includerà anche una nuovissima avventura di Ellie Phimister, Negasonic Teenage Warhead, scritta da Wheeler e disegnata dall’artista Eleonora Carlini! Questa vorticosa storia vede la giovane telepate manipolatrice della realtà allearsi con Deadpool contro la TVA in nome dell’amore! Creata come un personaggio estremamente diverso da Grant Morrison e Frank Quitely su New X-Men #115 e battezzata come una canzone dei Monster Magnet, Ellie morì immediatamente nel corso della sua prima apparzione, ma il suo nome venne riutilizzato per il personaggio interpretato da Brianna Hildebrand nel film Deadpool del 2016. In seguito al successo cinematografico, Negasonic Teenage Warhead venne riportata in vita con un aspetto più simile alla sua controparte filmica nella serie Deadpool & The Mercs for Money nel 2016, e da allora è comparsa saltuariamente nelle varie serie mutanti.

Ellie Phimister è in arresto! Quando la Time Variance Authority accusa Negasonic Teenage Warhead di un crimine che non ha ancora commesso, Ellie dovrà darsi alla fuga per fermarsi prima che lo faccia la TVA. Tutto si riduce a un singolo momento nel tempo, una scelta che la Ellie del futuro deve affrontare… Il che significa che la Ellie del presente ha un’ora per trovare Yuki Ohara, la sua ragazza del futuro che non ha mai incontrato, baciarla e salvare il Multiverso. Per fortuna ha degli alleati come… Aspetta, no. Deadpool non le sarà d’aiuto. C’è qualcun altro disponibile?