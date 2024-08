One Piece: un sondaggio rivela le scene più indimenticabili della serie

One Piece solca i mari più seguiti di sempre da oltre 20 anni. Il suo debutto infatti risale 1997. La serie shonen è scritta e disegnata da Eiichiro Oda e dal 1999 il mondo ha potuto guardare la ciurma di Cappello di Paglia in TV. L’eredità che segue Monkey D. Luffy è enorme e, nel corso degli anni, l’anime di One Piece ha offerto alcuni momenti davvero iconici. E il team di Shueisha ha rilasciato un elenco ufficiale dei momenti più memorabili dell’anime fino ad oggi.

L’elenco che riportiamo a seguire, arriva in occasione del One Piece Day, l’evento annuale appena lanciato in Giappone. Dedicato a tutto ciò che riguarda Rufy, l’evento ha fornito ai fan un aggiornamento su tutto, dal manga al suo remake anime. Naturalmente, anche l’anime originale era in gioco, quindi il One Piece Day ha rivelato i primi dieci momenti più memorabili della serie fino ad oggi.

Di seguito è possibile leggere le prime scelte:

L’addio alla Going Merry

La Morte di Corazon

Rufy che regala il suo cappello a Nami

Sanji che si riunisce a Luffy a Whole Cake Island

Le conseguenze di Zoro contro Kuma

Le ultime parole di Ace

Il “voglio vivere” di Nico Robin

L’addio a Vivi

Il sogno di Rufy per Wano

Il debutto del Gear 5

Come si può vedere, la top ten è piuttosto eclettica. Ci sono momenti nuovi e vecchi, felici e tristi. Possiamo dare un’occhiata a Rufy in alcune di queste scene, ma ci sono anche momenti dedicati ad altri personaggi come Roronoa Zoro e Corazon. Tutto sommato, la top ten è piuttosto varia e dimostra che una serie amata come One Piece ha i suoi alti e bassi.

Ovviamente, l’anime di One Piece è tutt’altro che finito. La serie è entrata nella saga finale del manga, ma ha ancora anni davanti a sé. Attualmente, l’anime sta lavorando all’arco di Egghead e il team di Toei Animation sta dando il meglio di sé proponendo livelli di animazione da urlo. Mentre l’anime va avanti, alcuni momenti davvero epici sono destinati a raggiungere lo schermo e uno di questi potrebbe aggiornare l’attuale lista di Shueisha dei migliori momenti di One Piece.

Fonte – Comicbook