Dragon Ball: Toshio Furukawa svela la sua scena preferita di Piccolo

Dragon Ball conta tanti personaggi ma sono solo alcuni quelli iconici. Uno di questi è senza dubbi Piccolo, da sempre doppiato nella serie televisiva dallo storico Toshio Furukawa. Il doppiatore è al fianco del Namecciano da quando Dragon Ball è arrivato in televisione e, nel corso degli anni, abbiamo visto Piccolo spingersi oltre i propri limiti.

Dalle grandi reunion alle tanto attese trasformazioni, Piccolo ha fatto tutto con Furukawa. E non molto tempo fa, il doppiatore giapponese si è preso un momento per rivelare il suo momento preferito di Piccolo nell’anime di Dragon Ball.

La rivelazione arriva da Otakuthon, con Furukawa invitato negli Stati Uniti come ospite d’onore. E tutti i fan si sono precipitati al panel dell’attore per sentirlo parlare dei suoi ruoli principali. E ovviamente non poteva non parlare di Piccolo, con Furukawa che ha ammesso che il suo momento più memorabile come doppiatore del Namecciano è stato durante Dragon Ball Z.

Furukawa ricorda ancora con affetto l’ultima resistenza di Piccolo. Il momento è rimasto impresso nell’attore nel corso degli anni per i suoi legami con Gohan e il discorso emozionante di Piccolo. Per l’esattezza si tratta dell’episodio 28 di Dragon Ball Z. Nello specifico è la scena della saga dei Saiyan con Nappa e Vegeta che arrivano sulla Terra. Prima del loro arrivo, Gohan è addestrato da Piccolo, e quando affrontano Vegeta e Nappa, dimostra la sua immensa forza. Nel tentativo di salvare Gohan da un attacco fatale, Piccolo si mette in mezzo per salvare la vita di Gohan, sacrificando la sua.

Le conseguenze dell’attacco sono brutali, poiché si assiste all’ultimo momento commovente tra Gohan e Piccolo. È lì che il Namecciano ammette di considerare Gohan come il suo primo vero amico, e naturalmente, questo rende la morte di Piccolo ancora più dura. Chiaramente successivamente attraverso le sfere torna in vita, ma all’epoca, Furukawa era incredibilmente commosso dall’addio.

In questi giorni, Piccolo e Gohan sono ancora vicini. Abbiamo visto i due personaggi fare squadra in Dragon Ball Super: Super Hero, e insieme hanno superato i loro limiti, raggiungendo entrambi una nuova trasformazione.

Fonte – Comicbook