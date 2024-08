Hunter x Hunter: come sta Togashi? L’aggiornamento del mangaka

Hunter x Hunter è uno dei titoli più longevi di Shueisha, ma la sua storia è tutt’altro che semplice. Serializzata sulla rivista Weekly Shonen Jump dal 1998, la serie d’azione di successo è andata avanti abbastanza bene fino al 2006, quando il mangaka Yoshihiro Togashi ha scoperto che la sua salute stava peggiorando. Negli anni successivi, Hunter x Hunter si è ritrovato a essere interrotto da diverse e costanti pause, che hanno costretto Yoshihiro a pause forzate per riprendersi in maniera sana. E ora, tutti gli occhi sono puntati sul mangaka, che ha appena condiviso un preoccupante aggiornamento sulle sue condizioni.

La nota arriva dai social media, poiché Yoshihiro Togashi è piuttosto attivo su X (Twitter). E in quest’occasione ha pubblicato un breve aggiornamento sugli sviluppo di Hunter x Hunter. Da alcuni mesi, è tornato al lavoro sul manga e tutti gli sforzi stanno dando i loro frutti. Di seguito riportiamo però l’ultimo aggiornamento poco rasserenante:

“La mia schiena non si è stata bene negli ultimi giorni“, ha scritto Togashi. Naturalmente, l’ammissione ha rapidamente allarmato i fan di Hunter x Hunter. Dopotutto, il mangaka ha già sottolineato più volte quanto fosse delicata la sua schiena in passato.

Nel 2022, aveva scritto un’altra nota ai fan per spiegare quanto fosse peggiorata la sua condizione fisica durante la pausa più lunga. A quel tempo, non riusciva a stare seduto per molto tempo e ammise di aver persino fatto fatica a usare il bagno.

“Non sono riuscito a sedermi su una sedia per disegnare per circa due anni, ma sono riuscito a riprendere a scrivere abbandonando il modo tradizionale di fare le cose” ha spiegato.

Yoshihiro Togashi sta lavorando duramente su Hunter x Hunter in questi giorni con il suo team, ma anche a un ritmo lento, non si sa quanto le sue condizioni fisiche potrebbero peggiorare. Tutto ciò che i fan possono fare è continuare a supportare il mangaka mentre affronta questa situazione impossibile. E proprio a causa di questo suo problema cronico, presto ci sarà un’altra pausa che sarà costretto a prendersi.

