Yoshihiro Togashi celebra Dragon Ball ridisegnando la cover del volume 5

Il famoso e amato Yoshihiro Togashi, il mangaka di Hunter x Hunter, dimostra di essere tornato a lavoro ogni giorno e recentemente lo ha fatto commemorando Dragon Ball. E quando i fan considerano Dragon Ball una delle storie più influenti di tutti i tempi, è assolutamente corretto.

Quattro decadi passate, Akira Toriyama ha dato vita a Son Goku e il genere shonen è cambiato in poco tempo. Oggigiorno, il franchise ha ricevuto tributi dai migliori mangaka in circolazione e adesso si unisce anche il mangaka di Hunter x Hunter.

Il progetto Dragon Ball Super Gallery ha pubblicato l’ultimo tributo che presenta un’illustrazione meravigliosa di Yoshihiro Togashi. Il mangaka di Hunter x Hunter ha ridisegnato a modo suo una classica cover di Dragon Ball e Yoshihiro ha scelto il volume cinque.

Yoshihiro Togashi's illustration of Dragon Ball Volume 5 and comment for the Dragon Ball Super Gallery pic.twitter.com/HIZquxwLVv

— Hunter❌Hunter (@HxHSource) July 31, 2024