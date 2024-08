Jujutsu Kaisen: Akutami omaggia My Hero Academia con un messaggio

Jujutsu Kaisen è tra le serie shonen di punta serializzate da Shueisha. Ma il fine settimana scorso i fan delle serie manga hanno avuto occhi solo per My Hero Academia.

Gege Akutami ha iniziato a lavorare sulla serie a marzo 2018 e da anni sta conquistando un elevato numero di fan. E ora il mangaka di Jujutsu Kaisen si sta prendendo del tempo per omaggiare non solo la conclusione di My Hero Academia, ma soprattutto il mangaka che ha reso possibile dieci anni di Midoriya e degli altri Eroi.

Akutami ha infatti anche confessato che mangaka di My Hero Academia è uno dei tanti che ha influenzato Jujutsu Kaisen. In una nuova nota, Akutami ha detto che il suo lavoro non esisterebbe senza il manga scritto e disegnato da Horikoshi.

“Jujutsu Kaisen non esisterebbe senza My Hero Academia. Congratulazioni“, ha scritto Akutami. E naturalmente, non è il solo a ringraziare. My Hero Academia ha aperto molte porte ai mangaka di Shonen Jump e Horikoshi ha continuato a ispirare una nuova generazione di artisti.

Dopo un decennio di stampa, My Hero Academia si è concluso questa settimana e il capitolo 430 non è altro che agrodolce per i fan. È una splendida lettera d’amore a tutto ciò che Horikoshi ha creato e i fan ammettono di avere difficoltà a dire addio. Tuttavia, l’eredità di My Hero Academia vive ancora in successi come Jujutsu Kaisen. Akutami è stato ispirato dal lavoro di Horikoshi e negli anni a venire si faranno avanti altri mangaka cresciuti con My Hero Academia.

Per quanto riguarda invece il manga di Akutami, questo adesso si trova nella sua fase finale. Lo si deduce anche dal fatto che il manga sta affrontando lo scontro finale contro Sukuna e con Yuji che ha liberato l’espansione del suo dominio. Il destino dell’umanità è nelle mani di Yuji, vista anche l’assenza di molti punti di riferimento.

L’anime invece farà il suo ritorno sul piccolo schermo con una terza stagione che adatterà gli eventi dell’imperdibile Culling Game.

