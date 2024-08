Le uscite targate Panini Comics del 8 agosto 2024 consistono esclusivamente nel quarto numero de Gli Infallibili (ovvero il ventitreesimo numero della collana Il Mondo di Rat-Man), la miniserie con cui Leonardo Ortolani realizza una parodia omaggio dello storico telefilm The Avengers – Agente Speciale, serie cult degli anni ‘60 (che ha dato vita anche allo spin-off The New Avengers – Gli Infallibili Tre nel decennio successivo) che ha segnato l’immaginario di una generazione, in particolare con le figure dell’agente John Steed (Patrick Macnee) e dei suoi vari compagni, in particolare la fantastica Emma Peel (un’indimenticabile Diane Rigg).

Le uscite Panini Comics del 8 agosto 2024

Gli Infallibili 4

Il Mondo di Rat-Man 23

3,50 €

È indistruttibile, è inarrestabile! Se riceve un ordine, lo porterà a termine senza esitazione. Perché è quasi indistinguibile da un uomo. È Robota, la penultima frontiera dell’automazione! L’ultima è quella dove l’automa è proprio indistinguibile dall’uomo, eh. Cioè se gli dai un ordine procrastina, va alla macchinetta del caffè, chiacchiera in linguaggio macchina, incolpa gli altri dei suoi ritardi, eccetera… Finché l’ultima frontiera dell’automazione sarà stata rottamata.