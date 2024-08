Dandadan: la serie anime competerà con il manga

Dandadan debutterà quest’anno con la prima stagione dell’anime, e uno dei produttori che lavora alla serie ha ammesso che il team creativo competerà con i punti salienti del manga. Il manga Dandadan scritto e disegnato da Yukinobu Tatsu ha rapidamente guadagnato popolarità dall’annuncio di in nuovo adattamento anime, e non fa che aumentare man mano che ci si avvicina alla première del nuovo anime prevista per questo autunno. Ciò significa che tanti fan hanno potuto vedere alcune delle più impressionanti scene del manga di Tatsu sul piccolo schermo.

Questa è stata un’arma a doppio taglio in un certo senso, perché se da un lato rende l’attesa per l’adattamento anime di Dandadan ancora più alta, dall’altro aumenta la probabilità che i fan confronteranno quello che vedranno sul piccolo schermo con il manga. È qualcosa di cui sono pienamente consapevoli coloro che lavorano alla serie anime. Il produttore di Mainichi Broadcasting System, Hiroshi Kamei, ha parlato del modo in cui l’anime sta competendo con il manga.

“Innanzitutto, l’animazione è davvero bella. Penso che sia ciò che tutti cercano di questi tempi. La mia prima impressione quando ho letto il manga è stata quella sensazione di densità. Il manga è un palcoscenico così affollato. Ma l’anime non è solo immagini, giusto? L’animazione coinvolge suoni, colori, tempi, ritmo e così via. Volevo far emergere quell’essenza in questo adattamento“. Approfondendo ulteriormente, Kamei ha poi spiegato come l’anime abbia invece trovato il modo di differenziarsi dal manga. “Se dovessimo riprodurre davvero quell’intricata opera esattamente come si presenta nel manga, la scena non reggerebbe, quindi l’abbiamo mantenuta semplice e abbiamo creato un’ambientazione che mantenesse il fascino del personaggio”.

“In termini di colori e tempi, penso che l’anime di Dandadan abbia una densità molto più alta rispetto ad altri adattamenti. Penso che le sensazioni che provi dopo aver letto il manga di Dandadan e dopo aver guardato l’anime probabilmente non saranno così diverse. È il modo in cui vengono spostati i luoghi di battaglia, a dare quella sensazione caotica. È come se stessimo cercando di renderlo competitivo, in modo che l’anime non dipenda solo dalla bellezza del manga. Il manga è elegante, ovviamente, ma se lo facessimo in quel modo, l’anime non avrebbe una vera presenza“.

Dandadan debutterà sul piccolo schermo a ottobre di quest’anno, ma al momento non c’è ancora una data di uscita ufficiale.

Fonte – Comicbook