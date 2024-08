La serie di manga horror di Junji Ito continua a espandersi oltre i confini del Giappone, con nuovi progetti che promettono di portare l’oscuro maestro dell’orrore nelle sale cinematografiche di Hollywood. Tra i più attesi c’è l’adattamento live-action del suo racconto “Bloodsucking Darkness”, che verrà realizzato da Fangoria Studios con la sceneggiatura di Jeff Howard, noto per il suo lavoro in “The Haunting of Hill House”.

“Bloodsucking Darkness” è solo uno dei tanti racconti che compongono l’impressionante corpus di opere di Ito, ma si distingue per la sua inquietante narrazione che intreccia il folklore dei vampiri con una perversa dose di realismo. La storia segue una giovane donna che si imbatte in una sinistra figura ossessionata dai pipistrelli, dando vita a una serie di eventi tanto terrificanti quanto affascinanti.

Questa non è la prima volta che Ito vede una delle sue opere trasformata in film. In Giappone, diversi dei suoi racconti sono già stati adattati con successo, consolidando il suo status di icona dell’orrore. Tuttavia, l’arrivo di “Bloodsucking Darkness” a Hollywood rappresenta un salto significativo, promettendo di adattare la visione unica di Ito per un pubblico globale, sfruttando le capacità di produzione di alto livello e le tecniche cinematografiche avanzate.

La collaborazione tra Howard e Fangoria Studios è vista con grande interesse, dato il background di Howard nel creare atmosfere horror dense e coinvolgenti. Le aspettative sono alte, e i fan sono curiosi di vedere come la combinazione unica di orrore psicologico e narrativa visiva di Ito verrà tradotta in un formato cinematografico che rispetti la profondità e l’intensità delle sue storie originali.

Oltre a “Bloodsucking Darkness”, ci sono piani per adattare altre storie di Ito, indicando un interesse crescente di Hollywood per un genere che mescola l’horror tradizionale con elementi culturali specificamente giapponesi, offrendo così nuove esperienze agli appassionati di cinema horror internazionali.

Fonte Comic Book