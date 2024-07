Arriva la nuovissima Spider-Girl

Lo Spider-Verse si allarga sempre di più, grazie al debutto della nuovissima Spider-Girl!

L’anno scorso, il sorprendente debutto di Spider-Boy ha preso d’assalto l’industria del fumetto, vendendo più ristampe che hanno portato al successo la sua serie solista! Come annunciato al Diamond Retailer Lunch del San Diego Comic-Con, Dan Slott, leggenda delle serie a fumetti e di Spidey in particolare, ci riprova con l’introduzione di una nuovissima Spider-Girl il prossimo ottobre!

Al debutto in SPIDER-BOY #12, Slott e il disegnatore/artista Michael Cho hanno creato la nuova Ragno-eroina che l’artista superstar Paco Medina trasporterà nella sua prima avventura su carta! La misteriosa storia di questa nuovissima Spider-Girl supererà persino la scioccante origine di Spider-Boy! Così come la comparsa di Spider-Boy ha sconvolto lo Spider-Verse e alimentato le speculazioni dei fan per mesi, SPIDER-GIRL ha una storia da condividere che terrà i lettori con il fiato sospeso e farà sì che Spider-Man, Spider-Boy e tutti gli altri mettano in discussione tutto! Il prossimo numero di SPIDER-BOY conterrà inoltre un emozionante team-up con Daredevil.

La nuovissima… Spider-Girl? Dopo il recente cambiamento dello status quo, la vita di Spider-Boy non sarà più la stessa! Alla luce di quanto accaduto, forse è giunto il momento per Bailey Briggs di essere la spalla di qualcun altro. Preparati Daredevil, perché sta arrivando il “Ragazzo senza paura”! Inoltre, in questo numero scopriremo cosa c’entra Bullseye in tutto questo.